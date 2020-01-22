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Trump: ‘Tanıkların Dinlenmesinden Yanayım’ 

22.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

ABD Senatosu’nda başlayan azil yargılamasıyla ilgili konuşan Trump, “Kişisel fikrimi sorarsanız ben danışmanlarımın dinlenmesini tercih ederdim” dedi ancak ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle bu isimlerin ifade vermesine müsaade edilmediğini ekledi 

Trump: ‘Tanıkların Dinlenmesinden Yanayım’ 

Davos Zirvesi’ndeki son gününde Başkan Donald Trump programının dışına çıkarak sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Senatosu’nda başlayan azil yargılamasıyla ilgili konuşan Trump, yargılamanın “uydurma” olduğunu söyledi ve “ülkemiz için çok kötü” ifadelerini kullandı.

Trump, Salı günü 12 saatten uzun süre usul önergelerini tartışan ekibini de övdü. Senato’da Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın tanık çağırılması ve Beyaz Saray’dan belge talep edilmesi tekliflerini reddetmişti. Ancak Trump, basın toplantısında aralarında Demokratlar’ın tanık olarak dinlemek istedikleri eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney’in de bulunduğu danışmanlarının Senato’da tanık sandalyesine oturmasını istediğini kaydetti.

Trump, “Kişisel fikrimi sorarsanız ben bu yolu tercih ederdim” diyerek danışmanlarının ifade vermesine sıcak baktığını ifade etti, ancak ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle bu isimlerin ifade vermesine müsaade edilmediğini ekledi. Trump, “Bu konuyu Senato’ya bırakıyorum” diye konuştu.

Senato’da Çarşamba sabahı erken saatlerde yapılan oylamada parti çizgisindeki oylarla kabul edilen usule ilişkin tasarı, Senato’nun tanık çağırmayı değerlendirmesine yalnızca her iki tarafın da argümanlarını sunmasının ardından izin veriyor.

Trump, duruşmanın bazı kısımlarını izlediğini belirtti ve “Bence ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı” dedi. Trump, Demokrat Jerry Nadler’ın Cumhuriyetçiler’e yönelttiği suçlamaya yanıt veren Beyaz Saray Avukatı Pat Cippolone’yi de “Yaptığı işle gurur duydum” sözleriyle övdü.

Trump, yargılamada savcı görevini üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri için de “Senato’da en ön sırada oturup yozlaşmış suratlarına bakmayı isterdim ancak avukatlarım buna hoş bakmazdı” ifadelerini kullandı.

ABD tarihinde eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Temsilciler Meclisi tarafından azledilmeleri talebiyle resmen suçlanmış, ancak Senato’daki yargılama sürecinde aklanan her iki başkan da görevden alınmamıştı. Eski Başkan Richard Nixon ise azil oylaması yapılmadan istifa etmişti.

Başkan Trump, hakkında azil süreci başlatılan bu isimlerden eski Demokrat Başkan Bill Clinton’un da azledilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu aktardı.

Başkan Donald Trump, Ukrayna’dan siyasi çıkarları doğrultusunda soruşturmalar yürütmesini talep etmek ve bu ülkeye yapılan askeri yardımı askıya almak suretiyle görevi kötüye kulandığı ve Kongre’nin soruşturmasına engel olmaya çalıştığı gerekçesiyle Senato’da yargılanıyor.

Trump, Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasına ABD ekonomisini överek başlamış, “Size ABD’nin muhteşem dönüşünü başlattığımızı söylemiştim. Bugün ABD’nin dünyada eşi benzeri görülmemiş ekonomik bir patlama yaşadığını ilan etmekten gurur duyuyorum” demişti.

Trump bu konuşmanın ardından Davos’taki iki günlük temasları sırasında Avrupa Birliği liderleriyle, Iraklı ve Pakistanlı liderlerle görüşmeler yaptı.

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