Trump: ‘Tanıkların Dinlenmesinden Yanayım’ 

Davos Zirvesi’ndeki son gününde Başkan Donald Trump programının dışına çıkarak sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Senatosu’nda başlayan azil yargılamasıyla ilgili konuşan Trump, yargılamanın “uydurma” olduğunu söyledi ve “ülkemiz için çok kötü” ifadelerini kullandı.

Trump, Salı günü 12 saatten uzun süre usul önergelerini tartışan ekibini de övdü. Senato’da Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın tanık çağırılması ve Beyaz Saray’dan belge talep edilmesi tekliflerini reddetmişti. Ancak Trump, basın toplantısında aralarında Demokratlar’ın tanık olarak dinlemek istedikleri eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney’in de bulunduğu danışmanlarının Senato’da tanık sandalyesine oturmasını istediğini kaydetti.

Trump, “Kişisel fikrimi sorarsanız ben bu yolu tercih ederdim” diyerek danışmanlarının ifade vermesine sıcak baktığını ifade etti, ancak ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle bu isimlerin ifade vermesine müsaade edilmediğini ekledi. Trump, “Bu konuyu Senato’ya bırakıyorum” diye konuştu.