Trump, taraftarlarını söylemleriyle nasıl manipüle ediyor?

Peki, halefi Joe Biden, son dört yılda kutuplaşan toplumu yeniden birleştirebilecek mi?Donald Trump'ın söyleyecek bir şeyi varsa, sözleri dünyanın her yerinde yankılanıyordu. Cumhuriyetçi Başkan, dört yıllık görev süresinde, özellikle Twitter'da kelimeleri adeta siyasi bir silah olarak kullandı: Kendisini eleştirenleri "loser" (kaybedenler) ve "hater" (nefret edenler) olarak nitelendirdi; medya onun için "main stream" (ana akım) bile değil, daha ziyade "lamestream" (topal akım) hükmündeydi; eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gibi bazı kabine üyeleri ve ekip üyeleri "tembel" ve "fasulye samanı kadar aptal" kişilerdi. Her zaman yüksek IQ'su ile övündü, rakiplerine ise hakaret etti ve bıkıp usanmaksızın son seçimin "çalındığını" iddia ederek destekçilerini sürekli kışkırttı. Tekrar tekrar büyük harflerle Twitter’da hep aynı mesajı yazdı: "BU SEÇİMİ KAZANDIM!" Donald Trump'ın kullandığı dil bile aslında dünya görüşünün ne kadar basit olduğunu gösteriyor: Sadece o ve taraftarları iyi, geri kalan herkes kötü. Tüm popülistler gibi kimin "halk" olduğuna da o karar verdi: Kendi seçmenleri. Ona karşı olan herkes ise "elit" kategorisinde yer alıyordu ve toplumun sadece kötülüğünü istiyordu.

Kışkırtıcı söylemler Paris'te çevirmen ve öğretim görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda "Donald Trump'ın Dili" adlı bir de kitap yazan Bérengère Viennot'a göre, son dört yıldaki manipülatif söylemleri göz önünde bulundurulduğunda, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki bir mitingde taraftarlarından, yakındaki Kongre Binası'na doğru yürüyüşe geçmelerini istemesi aslında pek de şaşırtıcı değil. Trump'a göre, halkın oyları elitler tarafından çalınmıştı ve Senato üyeleri, bu çalıntı oylarla seçimi kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak üzereydiler. Viennot, "Bu mitingde, sözleri ve şiddet çağrısı ilk kez televizyon veya sosyal medya tarafından filtrelenmedi ve doğrudan taraftarlarına ulaştı" diyor ve ekliyor: "Trump, son dört yıldaki iletişim dili sayesinde destekçilerini tam da böyle bir ana hazırladı. Aslında onun kullandığı dile bakılarak, seçmenlerinin şiddete başvuracağı öngörülebilirdi." Biden uzlaştırıcı olmaya çalışıyor Müstakbel Başkan Joe Biden ise bir tweet attığında, selefinden çok daha farklı bir dil kullanıyor. Örneğin yemin törenine on gün kala yaptığı paylaşımda, "On gün sonra geleceğe gidip, ülkemizi birlikte yeniden inşa edeceğiz" diye yazarak uzlaştırıcı ve birleştirici bir dil kullandı. Biden'in "birlikte" derken tüm Amerikalıları kastettiğini, tweet'lerinde asla ünlem işareti kullanmadığını ve kelimeleri büyük harfle yazmadığını belirten Bérengère Viennot, "Joe Biden, bu kriz sürecinde böyle bir dil kullanmak zorunda. Özellikle aşırılık yanlısı olmayan vatandaşların, kendisinden beklentileri bu yönde" diyor.