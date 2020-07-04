Trump: Tarihimizi yok etmeye çalışıyorlar

Trump, ırkçılık karşıtı eylemcileri "Amerikan tarihini yok etmeye çalışmakla" itham etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, artan koronavirüs vakalarına rağmen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde toplanan binlerce kişi önünde bir konuşma yaptı. Güney Dakota'daki Rushmore Dağı Anıtı önünde gerçekleştirilen tören alanında kalabalığın birbirine oldukça yakın durduğu ve katılımcıların çoğunun maske takmadığı görüldü.

Trump'ın hedefinde ise yine George Floyd’un öldürülmesinden sonra ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için sokaklara dökülen eylemciler vardı. ABD Başkanı, ırkçılığa karşı adalet talep eden eylemcilere atıfta bulunarak "Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz" dedi.

ABD Başkanı, "Sokaklarda ve şehirlerde gördüğümüz şiddet, eğitimde, gazetecilikte ve diğer kültürel kurumlarda yıllardır süregelen beyin yıklama ve çarpıklığın öngörülebilir sonuçlarıdır" diye konuştu. Trump, "Bu sol kültür devrimi Amerikan devrimini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Çocuklarımıza okullarda kendi ülkelerinden nefret etmeyi öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.