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Trump: Tarihimizi yok etmeye çalışıyorlar

04.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Trump, artan koronavirüs vakalarına rağmen, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında konuştu.

Trump, ırkçılık karşıtı eylemcileri "Amerikan tarihini yok etmeye çalışmakla" itham etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, artan koronavirüs vakalarına rağmen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde toplanan binlerce kişi önünde bir konuşma yaptı. Güney Dakota'daki Rushmore Dağı Anıtı önünde gerçekleştirilen tören alanında kalabalığın birbirine oldukça yakın durduğu ve katılımcıların çoğunun maske takmadığı görüldü.

Trump'ın hedefinde ise yine George Floyd’un öldürülmesinden sonra ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için sokaklara dökülen eylemciler vardı. ABD Başkanı, ırkçılığa karşı adalet talep eden eylemcilere atıfta bulunarak "Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz" dedi.

ABD Başkanı, "Sokaklarda ve şehirlerde gördüğümüz şiddet, eğitimde, gazetecilikte ve diğer kültürel kurumlarda yıllardır süregelen beyin yıklama ve çarpıklığın öngörülebilir sonuçlarıdır" diye konuştu. Trump, "Bu sol kültür devrimi Amerikan devrimini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Çocuklarımıza okullarda kendi ülkelerinden nefret etmeyi öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Amerikan Kahramanları"na ulusal park sözü

"Bizi susturmaya çalışıyorlar, ama asla susmayacağız" diyen ABD Başkanı, ülkenin bütünlüğünün bundan böyle daha yüksek sesle, daha güçlü bir şekilde ses çıkararak savunulması gerektiğini dile getirdi.

Kölelik tarihiyle yüzleşme eylemleri çerçevesinde ırkçı uygulamalarıyla bilinen komutanların yıkılan heykellere de gönderme yapan Trump, "Şimdiye dek yaşamış en büyük Amerikalıların heykellerinin bulunacağı uçsuz bucaksız bir Amerikan Kahramanları Ulusal Parkı" kurulacağını da açıkladı.

Trump’ın yakın çevresindeki üçüncü virüs vakası

Trump’ın konuşmasında ülkede hızla artan koronavirüs vakalarına ise değinmediği dikkat çekti. ABD Başkanı, "virüsle yılmadan mücadele edenlere teşekkür etmekle" yetindi.

Cuma günü ülkede bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısı 57 bini geçmişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, pandeminin yaklaşık 130 bin Amerikalının hayatına mal olduğunu ve son dönemde vaka sayısında görülen bu belirgin artışın da tüm ülkeyi riske attığını söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen hafta Arizona eyaletine yapacağı ziyareti, eyalette hızla artan vakalar nedeniyle ertelemişti. Ayrıca Pence’in de aralarında bulunduğu pek çok Cumhuriyetçinin maske takmaya başladığı gözlenmişti.

Amerikan basınına Cuma günü yansıyan haberlerde de Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle’un COVID-19 testinin pozitif çıktığı öne sürülmüş ve bunun başkanın yakın çevresinde tespit edilen üçüncü koronavirüs vakası olduğu belirtilmişti.

Reuters,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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