Trump Tartışmalı İlaç Hidroksiklorokine Desteğini Yineledi

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) acil durumlarda kullanılması için verilen onayı kaldırdığı hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının Corona virüsünün erken evresinde etkili olduğu iddiasını yineledi. Başkan Trump basın toplantısının başında, Eastman Kodak şirketiyle ABD yönetimi arasında yapılan bir anlaşmanın haberini verdi. Şirket bünyesinde merkezi New York’ta kurulacak birim ile ABD’de üretilmesi planlanan jenerik ilaçların içeriğindeki aktif maddelerin üretimi yapılacak. Trump, ‘‘Bu yeni anlaşmayla yönetimim Savunma Üretim Yasası’nı kullanarak Kodak ecza firmasının kurulmasını desteklemek için 765 milyon dolarlık kredi veriyor. Bu, ilaç üretimini ABD’ye geri taşımak için yapılan tarihi bir anlaşma’’ diye konuştu. Başkan Trump, Kodak firmasının ABD’de jenerik ilaçların üretilmesi için gerekli aktif maddelerin yüzde 25’ini temin edeceğini belirtti. Trump, yönetiminin Corona virüsüyle mücadelede gerekli tıbbi malzeme üretiminin yapılabilmesi için 33’üncü kez Kore Savaşı döneminden kalma Savunma Üretim Yasası’nı kullandığını bildirdi. Trump, yasanın birçok kez, şirketlere karşı, solunum cihazı, maske ve diğer malzemelerin üretimini gönüllü olarak arttırmaları için bir ‘‘tehdit’’ olarak kullanıldığını söyledi.

Corona virüsü aşı çalışmalarıyla ilgili Pfizer firmasının 2’nci ve 3’üncü aşama deneylerini birleştirdiğini söyleyen Trump, aşı çalışmalarının çok hızlı ve olumlu gittiğini belirtti. Trump, daha önceki basın toplantısında gençlere Corona virüsüyle ilgili yaptığı çağrıları da yineleyerek ‘‘Gençler daha düşük risk grubunda olsa da bilmeden virüsü yüksek risk grubundakilere yayabilirler. Tüm Amerikalılar’a sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlardaki buluşmalardan, büyük toplantılardan, barlardan kaçınmalarını ve maske takmalarını tavsiye ediyorum’’ dedi. ‘‘Virüse karşı hep beraber zafer elde edeceğiz’’ diyen Trump, ekonomik verilerin de iyiye doğru gidişe işaret ettiğini söyledi ve ‘‘Gelecek yıl ekonomik olarak çok iyi bir yıl olacak. Ekonominin çok iyi olacağı zamanlara doğru gidiyoruz’’ dedi. ''Ekonomi için en iyisini yapacağız'' Senato’daki Cumhuriyetçiler tarafından açıklanan Corona virüsü yardım paketiyle ilgili görüşleri de sorulan Trump, paket konusunda müzakerelerin devam ettiğini, özellikle Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in temaslarını çok yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti ve ‘‘halk için, ekonomi için en iyisini yapacağız’’ dedi.

Başkan Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmayan, sıtma ilacı hidroksiklorokine verdiği desteği de yineledi. Trump ilacın salgının tedavisinde ‘‘aşırı derecede başarılı’’ olduğunu söyledi. FDA geçen ay birçok çalışmanın etkisi konusunda şüpheyle yaklaştığı hidroksiklorokin için verdiği acil durumda kullanma iznini de kaldırmıştı. ''Hidroksiklorokin virüsün erken evrede tedavisinde etkili'' Trump ilacın sıtma ve otoimmün bir hastalık olan lupusun tedavisinde kullanıldığını ve güvenlik sorunu teşkil etmediğini, hastalığın erken evrede tedavisinde işe yaradığını söyledi. Birçok doktorun hidroksiklorokinin Corona virüsünün tedavisinde çok başarılı olduğunu düşündüğünü belirten Trump, Twitter ve Facebook’un neden hidroksiklorokinden olumlu söz eden iletileri kaldırdıklarını bilmediğini kaydetti. Trump ilacın popüler olmamasının nedeninin kendisi tarafından tavsiye ediliyor olması olabileceğini söyleyerek ‘‘Benim yap dediğim şeyi yapma diyorlar’’ diye konuştu. Başkan Trump, doktor Stella Immanuel’in hidroksiklorokinle ilgili açıklamaları için ''çok etkileyici’’ yorumunu yaptı. Başkan, Immanuel’in ilaçla ilgili konuşmasının yer aldığı bir videoyu hesabından retweet etmiş, Twitter, Facebook ve Youtube ise platformlarında yer alan videoyu kaldırmıştı.