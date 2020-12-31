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Trump Tatilini Neden Erken Bitirdi?

31.12.2020 19:40 | Son Güncelleme:
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Trump Tatilini Neden Erken Bitirdi?

Trump, Florida’daki tatilini bir gün erken bitirip Washington’a dönme kararı aldı. Trump’ın kararı, Kongre’yle anlaşmazlıklar yaşadığı, İran’la gerilimin arttığı ve seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerini sürdürdüğü bir zamana denk gelmesiyle dikkat çekti

Başkan Donald Trump, Noel ve yeni yıl tatili için gittiği Florida’dan planladığından bir gün erken Washington’a dönüyor. Trump’ın tatilini neden erken bitirdiği konusunda Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmadı.

Karar, savunma bütçesi tasarısı ile Amerikalılar’a ekonomik destek kapsamında yapılan ödemelerin miktarı konusunda Kongre’yle anlaşmazlık yaşadığı, İran’la gerilimin arttığı ve 3 Kasım seçimi sonuçlarını tersine çevirme girişimini sürdürdüğü bir zamana denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

Trump yeni yıla aslında Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutunda girmeyi planlıyordu ancak plan değişikliğinden sonra yerel saatle 11’de Washington’a hareket etti.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, dün Trump’ın Amerikalılar’a Corona virüsü yardımının miktarını arttırma girişimine muhtemelen son darbeyi indirdi. McConnell, ay başında Kongre’den geçen yardım paketinde bireylere 600 dolarlık ödemenin miktarının 2.000 dolara çıkarılması yönündeki tasarı üzerinde hızlı bir oylama yapılmasını gündeme almayı reddetti.

Trump son günlerde Twitter üzerinden sürekli paylaştığı mesajlarda Amerikalılar’a ödemelerin arttırılması için Cumhuriyetçiler üzerindeki baskısını arttırmıştı. Hatta Başkan Trump, Cumhuriyetçi liderleri “içler acısı” olarak nitelendirmiş ve partiyi, ekonomik teşvik ödemelerini arttırmadığı takdirde “ölüm arzusu” içine girmekle suçlamıştı.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler son 4 yıl boyunca genelde Trump’ın yanında yer aldı ancak Trump bu son birkaç haftada, başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddialarında kendisine tam destek vermedikleri gerekçesiyle partisinin üyelerine kızgın.

Cumhuriyetçiler arasındaki gerilim, savunma bütçesi tasarısında Trump’ın vetosunu geçersiz kılmak için Kongre’de atılan adımlarla birlikte daha da gün yüzüne çıktı.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, vetonun aşılması konusunun tartışılacağı oturumun başlatılmasını 12’ye karşı 80 oyla destekledi. Bugün konuyla ilgili bir usul oylamasının daha yapılması öngörülüyor. Girişim başarılı olursa Kongre, başkanlığı döneminde Trump’ın ilk kez bir vetosunu aşmış olacak.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Pazartesi günü yaptığı oylamada Trump’ın savunma bütçesi tasarısını vetosunu geçersiz kılacak üçte ikilik çoğunluğu sağlamıştı.

Bunun yanında Trump, 3 Kasım başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirme girişimlerini de sürdürüyor. Temsilciler Meclisi’nde bir grup Cumhuriyetçi üye Trump’a bu girişimlerinde desteklerini açıklamıştı. Şimdi bu grup Senato’dan bir destekçi kazandı. Senatör Josh Hawley dün, 6 Ocak’ta Kongre’de yapılacak olan, seçim sonuçlarının onaylanacağı oturumda Başkan Seçilen Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceğini açıklamıştı. Trump’ın Washington’a erken dönme kararının duyurulması da Senatör Hawley’nin bu açıklamasının birkaç saat sonrasına denk geldi.

Bu arada ABD ve İran arasındaki gerilim de yine arttı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Perşembe günü Washington’u, ülkesine saldırmak için bahane üretmekle suçladı. Zarif, savaş istemediklerini ancak kendilerini savunmaya da hazır olduklarını vurguladı.

İranlı general Kasım Süleymani’nin Amerika’nın insansız hava aracıyla düzenlediği operasyonda öldürülmesinin birinci yıldönümü öncesinde iki Amerikan B-52 uçağının Ortadoğu semalarında uçması dikkat çekmişti.

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