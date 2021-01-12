Trump Teksas'a Gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas’ı ziyaret ediyor. Trump’ın Alamo kentine yapacağı ziyaret, 20 Ocak’ta görevini Joe Biden’a devretmeden önce, başkanlık döneminde yasadışı göçe karşı izlediği politikalara dikkat çekme amacıyla atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump geçen hafta başkent Washington’da bazı destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesinden sonra yaptığı konuşmadan bu yana ilk kez Teksas ziyareti sırasında halk önünde konuşacak.

Trump, hem 2016 yılı seçimleri için yürüttüğü kampanyada, hem de başkanlık dönemi boyunca göç karşıtı politikalarını ön planda tuttu. Trump’ın emriyle ülkenin Meksika’yla olan güney sınırında inşası devam eden yaklaşık 724 km’lik duvar, bölgede daha önce yer alan küçük çaplı çitlerin yerine inşa edildi.

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf’un ani bir kararla dün istifa etmesinin ardından Teksas’a giden Trump’ın ziyaretine bölgedeki sivil toplumdan tepki geldi.

The Southern Poverty Law Center (Güney Yoksulluğu Hukuk Merkezi) adlı kuruluştan yapılan açıklamada Trump’ın ziyaretinin devam eden gerginlikleri ve şiddeti daha da arttıracağı öne sürülerek programın iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

