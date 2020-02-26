Trump Televizyonların Corona Virüsü Yayınlarını Eleştirdi 

ABD Başkanı Donald Trump, iki televizyon kanalını Corona virüsü tehlikesini “olabildiğince kötü” göstermekle ve mali piyasalar üzerinde olumsuz etki yapmakla eleştirdi.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, CNN ve MSNBC kanallarını hedef alarak, bu iki kanalın “piyasalarda panik paratma dahil Corona virüsünü mümkün olduğu kadar kötü göstermek için mümkün olan her şeyi yaptığını” belirtti. Trump mesajında, “ABD harika durumda” diye ekledi.

Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden yeniden zaferle çıkmak için kampanyasına hız veren Trump, kanalların tam olarak hangi yayınlarından hoşlanmadığı konusunda ayrıntı vermedi. Trump bugün Türkiye saati ile sabaha karşı 2.00’de Corona virüsü konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

Corona virüsünün tedarik zincirlerine ve ekonomilere verebileceği zararın yarattığı endişeler yüzünden küresel borsalar son birkaç gündür hızla düştü. Corona şimdiye kadar 80 bin civarında kişiye bulaştı, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 3 bin civarında kişinin ölümüne neden oldu.