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Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na katılmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 09:05 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, azil soruşturması çerçevesinde 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ilk oturumuna ABD Başkanı Trump'ın katılmayacağını bildirdi.

Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na katılmayacak

ABD Başkanı Trump hakkındaki azil soruşturması çerçevesinde yeni tanıkların dinlenmesi planlanlanıyor. Ancak Beyaz Saray, Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtilen oturuma Trump'ın avukatlarının katılmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın hukuk danışmanı Pat Cipollone, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Parti'den Jerrold Nadler'a yazdığı bir mektupta Trump hakkında yürütülen soruşturmanın adil olmadığı ve hukuki yöntemler göz önünde bulundurulduğunda soruşturmada ağır eksiklerin bulunduğu eleştirisini dile getirdi. Cipollone mektubunda, henüz ifade verecek tanıkların isimlerinin dahi belli olmadığı oturuma Trump'ın ekibinin katılmasını beklemenin adil olmayacağını, ayrıca Temsilciler Komisyonu'nun bu ifadeler sonrasında ABD Başkanı'na adil davranıp davranmayacağının da belirsiz olduğunu kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nadler oturuma Başkan Trump'ın ya da kendisini temsil edecek avukatların katılması gerektiği çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Trump'ın hukuk danışmanı Cipollone ikinci bir kez oturuma çağrılmaları durumunda Cuma gününe kadar yanıt vereceklerini de mektubuna ekledi.

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor.

AFP, DPA / NS, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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