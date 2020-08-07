Trump - TikTok savaşı kızışıyor

Şirketler 45 gün içinde bir ABD'li şirkete satılmazsa yasaklanabilir. Tiktok ve WeChat, karara tepkili.ABD’de Çin menşeili popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'e yönelik ek kısıtlamalar gündemde. Başkan Donald Trump, popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un 45 gün içerisinde bir Amerikan şirketine satılmaması durumunda ülkede platformun yasaklanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Kararname, Trump’ın daha önce casuslukla suçladığı TikTok’un çatı şirketi Bytedance ile ABD'deki kişi veya kuruluşların herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Benzer bir kararname yine Çin menşeili Tencent şirketine ait WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulaması olan WeChat için de imzaladı.

Her iki kararnamede de ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ''ulusal güvenliği korumak'' için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Veriler şantaj için kullanabilir kuşkusu

Alınan önlemlere gerekçeyse TikTok ve WeChat'in kullanıcılarının internet kullanımı ve bulundukları yerler hakkında veri topladığı kuşkuları. ABD’li yetkililer toplanan veriler sayesinde ABD devlet kurumlarında çalışan kişilerin yerlerinin tespit edilebileceği, şantaj uygulamak için görüntü toplanabileceği ya da ekonomik casusluk yapılabileceği gibi spekülasyonlarında bulunuyor. Söz konusu önlemlerin ABD bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ''ulusal olağanüstü hal'' kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.