HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 18:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.

Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.

TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

Trump, bugün Facebook, Amazon, Apple ve Google Üst Yöneticilerinin (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var." diye konuştu.

"ALMANYA BİZDEN YARARLANDI"

Donald Trump, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme kararına ilişkin ise "Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor. Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz. Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması gerektiğini vurguladı.

RUSYA'YA "TALİBAN'A PARA TEKLİFİ" KONUSUNDA GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok sinirlenirim" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Afganistan müdahalesinde "bir servet ve birçok insanını kaybettiğini" söyleyen Trump, "Para teklifi iddiaları gerçekse gereken yanıtı veririz. Daha önce kimse, Rusya, Çin ya da İran konusunda benim kadar sert olmamıştı" ifadesini kullandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuşÜniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Koronavirüs önlemleri tarihe geçti

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Korona önlemleri tarihe geçti

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

Aşıda önemli gelişme: İki hafta içinde onay verilecek

Aşıda önemli gelişme: İki hafta içinde onay verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.