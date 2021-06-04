“Trump Tower Daireleri Değer Kaybetti”

ABD’de eski başkan Donald Trump’ın ismini taşıyan binalardaki daireler ve otel odaları önceki yıllara kıyasla daha ucuz fiyatlara satılıyor. AP’nin haberine göre bunda Trump’a yönelik tepki ve pandemi etkili. ABD’de Trump markası bir dönem varlıklı ve ünlü kesimin dikkatini cezbediyordu. Ancak Associated Press’in haberine göre, New York, Chicago, Las Vegas ve Honolulu’da bulunan Trump binalarındaki daireler, son dönemde yıllar önce satın alındıkları fiyatlardan daha düşük fiyatlara alıcı buluyor. Associated Press haber ajansı son 15 yıl içinde Chicago, Honolulu, Las Vegas ve New York’ta Trump markasını ve logosunu taşıyan 11 binaya ilişkin 4 binden fazla alım-satım işlemini inceledi. Bu incelemede, bazı satılık apartman daireleri ve otel odalarının fiyatlarının üçte bir oranında düştüğü görüldü. AP’ye konuşan otomobil bayisi sahibi Lou Sollecito, yakın zamanda New York’ta Empire State manzaralı iki odalı bir daireyi 3 milyon dolara satın almış. Oysa daireyi satan kişi, 2008 yılında bu daire için yaklaşık 4 milyon dolar ödemiş.

Las Vegas’taki Trump Tower’da bir stüdyo daireyi geçen Mart ayında 160 bin 500 dolara alan Lane Blue, bu daireyi satın alan kişinin 2008 yılında bu rakamdan 350 bin dolar daha fazla ödediğini söylüyor. “Kelepir avcıları fiyat düşüşünden faydalanıyor” AP’nin haberine göre kelepir avcıları da, Trump ismini taşıyan apartmanlardaki dairelerde son 10 yıl içinde yaşanan en büyük fiyat düşüşünden faydalanıyor. Emlakçılar ve aracılar bu düşüşü eski başkanın kutuplaştırıcı imajı ve Corona virüsü pandemisine bağlıyor. Bu durumun Trump ismiyle doğrudan ne kadar ilgili olduğunu tespit etmenin bir yolu yok. Satılık dairelerin çoğu pandemiden çok etkilenen şehirlerde ya da kapanmak zorunda kalan oteller veya rakiplerinden daha eski olan apartmanlarda bulunuyor. Bu durum da bir kıyas yapılmasını zorlaştırıyor. “İşler 6 Ocak’tan bu yana daha da kötüleşti” AP’nin haberine göre, Trump 6 Ocak’ta Kongre binasını basan taraftarlarını kışkırtmakla suçlanınca, işler daha da kötüleşti. Haberde bankaların Trump’a kredi vermeyeceklerini açıkladığı, Amerikan Profesyonel Golfçüler Derneği (PGA) tarafından düzenlenen ve New Jersey’deki golf sahasında yapılması planlanan turnuvanın iptal edildiği belirtiliyor.

Emlakçılar ve aracılar, çok sayıda potansiyel alıcının Trump’ın binalarına bakmadığını söylüyor. New York’un lüks yerleşim bölgesi Upper East Side’da bulunan Trump Palace’ta bir daire sahibi olan Gary Gabriel, “Adı binadan alınsa mutlu olurum. Utanç verici” diyor. “Kelepir daireler bazıları için fırsat” Bazıları ise bunu bir fırsat olarak görüyor. Örneğin, Trump’ın Chicago’daki binasından Şubat ayında bir odalı daireyi 680 bin dolara, yani satıcının alırken ödediği fiyatın neredeyse beşte birine alan Nilufar Kabir, “Nehri ve gölü görebiliyoruz. Şehir merkezi manzarası da var. Kelepir daire” şeklinde konuşuyor. Emlak danışmanlık firması Integra Realty Resources’a göre, Chicago’daki Trump International Otel’deki ve Trump Tower’daki dairelerin fiyatları da Trump’ın dört yıllık başkanlık döneminde yüzde 34 oranında düşmüş. AP’ye konuşan firma yetkilisi Gail Lissner, “Lüks binada lüks olmayan bir fiyata oturabiliyorsunuz” derken, Manhattan’da hala Trump’ın adını taşıyan sekiz binayı takip eden bir internet sitesi olan CityRealty’nin içerik müdürü Ondel Hylton, “Fiyatların bu kadar çok düştüğünü hiç görmedim. Dibe vurmuş gibi görünüyor” yorumunu yapıyor.