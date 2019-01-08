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Trump Tower toplantısındaki Rus avukata dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:38 | Son Güncelleme

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanya yetkilileri ile görüştüğü belirtilen Rus avukata başka bir suçlama nedeniyle dava açıldı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim çalışmaları sırasında kampanya yetkilileri ile görüştüğü belirtilen Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açıldığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, New York federal savcılarının Veselnitskaya hakkında etkili bir Rus iş adamı ve yatırım şirketi ile ilgili kara para aklama soruşturmasını engellediği gerekçesiyle dava açtığı kaydedildi.

Haberle ilgili yapılan yorumlarda, davanın, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahil olduğu tartışmaları çerçevesinde soruşturması hala devam eden New York'taki Trump Tower'daki toplantı ile ilgili olmadığı ancak Veselnitskaya'nın Rus hükümet yetkilileriyle derin bağları olduğunu göstermesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Veselnitskaya, Trump'ın 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında New York'taki Trump Tower'da oğlu Donald Trump Jr. ve diğer kampanya yetkilileriyle toplantıya katıldığı ve Trump'ın rakibi Hillary Clinton hakkında skandal konular bulma sözü verdiği iddiasıyla soruşturuluyor.

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2016 Başkanlık seçimleri abd başkanı donald trump Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya Trump Tower

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