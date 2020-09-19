Trump: “Tüm Amerikalılar En Geç Nisan’da Aşıya Erişecek”

Başkan Donald Trump, basın toplantısında Corona virüsüyle mücadele için yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmelere değindi. Trump ilaç firmaları tarafından çalışmaları ve deneyleri yürütülen aşılardan biri onay alır almaz dağıtımına da başlanacağını vurguladı. Trump dağıtıma, onaydan sonra 24 saat içinde başlanacağını belirtti ve tüm Amerikalılar’ın aşıya erişiminin Nisan ayından daha geç olmayacağını kaydetti.

“Her ay yüzlerce milyon doz aşı üretilecek” diyen Trump, her Amerikalıya yetecek sayıda aşıya Nisan ayına kadar sahip olacağız” diye konuştu.

Başkan, “Kısa süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olacağız ve virüsü yeneceğiz” dedi.

Trump en son, aşının Ekim ayında hazır olabileceğini belirtmişti. Bu da bazı uzmanlar tarafından “iddialı bir plan” olarak değerlendirilmişti.

Porto Riko için 13 milyar dolar

Trump ayrıca altyapısı 3 yıl önce yaşanan Maria kasırgasından olumsuz etkilenen Porto Riko için de en az 13 milyar dolar ayrılacağını kaydetti.

Trump Porto Riko’ya yardımın gecikmesinden Kongre’deki Demokratları sorumlu tuttu. Seçimin kaderini belirleyecek önemli eyaletlerden biri olan Florida’da çok sayıda Porto Rikolu yaşıyor. Eyaleti kazanmanın hem Trump’ı hem de 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ı seçimi kazanmaya daha çok yaklaştıracağı gözüyle bakılıyor. Trump basın toplantısında “Ben bugüne kadar Porto Rikolular’ın başına gelen en iyi şeyim” dedi.