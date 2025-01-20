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Trump tüm dünyaya ilan etti: Kennedy suikastına ilişkin gizli belgeleri açıklayacağım

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.01.2025 06:24
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 1963 yılında suikast öldürülen John F. Kennedy (JFK) ile ilgili tüm gizli belgeleri paylaşacağını ilan etti. Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu.

Trump tüm dünyaya ilan etti: Kennedy suikastına ilişkin gizli belgeleri açıklayacağım

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.

KENNEDY SUİKASTINA İLİŞKİN TÜM BELGELERİ PAYLAŞACAK

Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi.

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Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu.

Daha önceki açıklamalarında da özellikle 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden JFK ile ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında da bu konuya değinerek bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini ifade etti.

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(AA)

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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