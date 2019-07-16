Trump: “Türkiye Durumu Karmaşık”

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sisteminin parçalarını almaya başlamasının ardından konuyla ilgili kabine toplantısında konuştu. “Doğrusunu söylemek gerekirse karmaşık bir durum. Rus sistemi satın almaları sebebiyle şimdi milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil” diye konuştu. Trump kabine toplantısında Türkiye ile yaşanan S-400 krizine değindi. “Türkiye ile görüşüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse karmaşık bir durum” diye söze girdi. Trump daha önce Japonya’daki G-20 Zirvesi sırasında konuyla ilgili yaptığı açıklamalara benzer çizgide konuştu. “Obama yönetimi Patriot sistemlerini satmadı. Türkiye’nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye çok almak için uğraştı. Bu uzun süre devam etti. Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya’dan satın almak zorunda kalacaklarını anlayınca, bir anda herkes ‘Tamam o zaman size Patriot satalım’ dedi. Ama Türkiye anlaşmayı imzalamış ve buradan almalarına aptalca bir şekilde izin verilmeyen füze sistemi için Rusya’ya çok para ödemişti” ifadelerini kullandı.

Trump Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve Türkiye’ye F-35 savaş uçakları teslimatının yapılmaması konusuna da değindi. “Türkiye 100’den fazla F-35 uçağı sipariş etti. Daha da fazlasını sipariş etmeyi planlıyor. Ama Rus yapımı bir füze sistemi olduğu için, 100’den fazla uçak almaları yasak” dedi. Trump Türkiye ve Amerika arasında geçtiğimiz yaz yaşanan ve daha sonra serbest bırakılmasıyla çözüme kavuşan Amerikalı rahip Andrew Brunson krizine değindi. “Rahip Brunson benim talebim üzerine ülkesine dönebildi. Yoksa 25 yıl cezaevinde yatacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradım ve dedim ki ‘Brunson düzgün bir adam, dindar bir adam. Casus değil’. Onu ve daha pek çok kişiyi geri almayı başardım. Basın bunları yazmak istemiyor” şeklinde konuştu. “Bu adil bir durum değil” ABD Başkanı Trump sözlerine “Şimdi Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını satmayacağımızı söylüyoruz. Ben diğer ülkeleri savunmam, Türkiye’yi de savunmam. Sadece Erdoğan’la iyi bir ilişkimiz var. Patriot sistemlerini çok almak istedi. Ama gerçekten istemediği bir sistemi almak için Rusya ile anlaştı. Bir anda biz de dedik ki tamam size Patriot satalım. Rus füze sistemi satın aldığı için milyarlarca dolarlık uçağı şimdi satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil” ifadeleriyle sürdürdü.

“İçinde bulundukları durum çok zor. Bizim de ABD olarak içinde bırakıldığımız durum çok zor. Buna rağmen çözmeye çalışıyoruz. Ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump Türkiye açıklamalarının ardından kabine toplantısında hazır bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya dönerek “Eklemek istediğin bir şey var mı?” diye sordu. Pompeo da “Hayır efendim, bence gayet iyi açıkladınız” dedi. Trump da “Ben de öyle düşünüyorum. Doğru cevap” yanıtnı verdi. “Türkiye’nin Kararı Hayalkırıklığı” Başkan Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen ve halen Kara Kuvvetleri Bakanı olarak görev yapan Mark Esper, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına tepki gösterdi. Esper, Ankara’nın kararını “hayal kırıklığı” olarak niteledi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda adaylığının onay süreci kapsamında düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtlayan Esper’e, Türkiye’ye geçen hafta Cuma günü teslimine başlanan S-400’lerle ilgili bir soru da yöneltildi.