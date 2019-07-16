HABER

Trump: Türkiye F-35 satın alamayacak

16.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Rusya’dan S-400 satın almasına rağmen Türkiye ile "iyi ilişkileri" olduğunu söyledi.

Trump: Türkiye F-35 satın alamayacak

Ancak Türkiye'nin artık F-35 satın alamayacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına yönelik açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki açıklamasında Trump, ABD ile Türkiye'nin "oldukça zorlu bir konumda" olduğunu belirterek konuya yönelik Ankara ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Trump açıklamasında, "iyi ilişkilere sahip olduğunu" söylediği Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri satın alması nedeniyle artık F-35 savaş uçağı satın almasının mümkün olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Onlar çok zor bir durumda, bizim de ABD'de içine sokulduğumuz durum çok zor…. Neler olacağını görelim. Ama bu çok da adil değil" diye konuştu.

Trump tarafından savunma bakanlığı görevini üstlenmesi için aday gösterilen Mark Esper de Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimi hakkında değerlendirmelerini aktardı. Esper, adaylığına ilişkin onay süreci kapsamında ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ABD'nin uzun bir zamandır, "güçlü yeteneklere sahip bir NATO müttefiki" olduğunu söyleyen Esper, "ancak son yıllarda nasıl uzaklaştıklarını görmek gerçekten de çok ümit kırıcı" diye konuştu.

Türk hükümetinin Rusya'dan S-400 satın alma kararının "yanlış" olduğuna vurgu yapan Esper, "Bu şüphesiz ki hayal kırıklığına yol açtı" dedi.

"Akar'a politikamızı ilettim"

ABD'nin savunma bakanlığı görevini üstlenmesi beklenen Esper, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılması kararına sadık kalacağını, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da, "Ya S-400'lere sahip olursunuz ya da F-35'e. Her ikisine sahip olamazsınız" yönündeki politikasını aktardığını açıkladı.

Mark Esper, ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin "F-35'lerin yetkinliğini özünde baltaladığını" da sözlerine ekledi.

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı Cuma günü itibariyle başladı. ABD Yönetimi, Türkiye'ye S-400'leri satın almaktan vazgeçmesi çağrısı yapmış aksi takdirde yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Teslimatın başlaması üzerine ABD'nin konuyla ilgili yapmayı öngördüğünü duyurduğu iki basın brifingi ertelendi.

DW, dpa, AP, DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'ye CAATSA yaptırımları kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyoruz' ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'ye CAATSA yaptırımları kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyoruz' 
AB'ye İlk Kez Kadın BaşkanAB'ye İlk Kez Kadın Başkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli '15 Temmuz' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı

AB Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen oldu

AB Komisyonu Başkanı belli oldu!

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

'Türkiye hayal kırıklığına uğrattı'

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Rumlar, Akıncı’nın önerisini reddetti

Rumlar, Akıncı’nın önerisini reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.