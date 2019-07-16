Trump: Türkiye F-35 satın alamayacak

Ancak Türkiye'nin artık F-35 satın alamayacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına yönelik açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki açıklamasında Trump, ABD ile Türkiye'nin "oldukça zorlu bir konumda" olduğunu belirterek konuya yönelik Ankara ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Trump açıklamasında, "iyi ilişkilere sahip olduğunu" söylediği Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri satın alması nedeniyle artık F-35 savaş uçağı satın almasının mümkün olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Onlar çok zor bir durumda, bizim de ABD'de içine sokulduğumuz durum çok zor…. Neler olacağını görelim. Ama bu çok da adil değil" diye konuştu.

Trump tarafından savunma bakanlığı görevini üstlenmesi için aday gösterilen Mark Esper de Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimi hakkında değerlendirmelerini aktardı. Esper, adaylığına ilişkin onay süreci kapsamında ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ABD'nin uzun bir zamandır, "güçlü yeteneklere sahip bir NATO müttefiki" olduğunu söyleyen Esper, "ancak son yıllarda nasıl uzaklaştıklarını görmek gerçekten de çok ümit kırıcı" diye konuştu.