HABER
  4. Trump: Türkiye İdlib'de kıyımı durdurmak için çalışıyor

Trump: Türkiye İdlib'de kıyımı durdurmak için çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

Esad'a bağlı güçlerin İdlib'e yönelik saldırıları yoğunlaştırması üzerine ABD Başkanı Trump, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Trump, Türkiye'nin İdlib'de kıyımı durdurmak için çalıştığını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye ve İran'ın İdlib vilayetinde binlerce masum sivili öldürdüğünü ve öldürmek üzere olduğunu" belirterek, "Bunu yapmayın" dedi. Trump, Türkiye'nin de bu "kıyımı durdurmak için çok çalıştığını" vurguladı.

Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, Rusya'nın da desteği ile cihatçı grupların kontrolünde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Bölge, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolünde bulunuyor. Esad'a bağlı güçler, bölgeyi yeniden kontrol altına alabilmek için mücadele ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, bölgede geçen iki hafta içinde yaklaşık 80 sivil yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada İdlib bölgesinde durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Rejimin saldırıları ve taarruzları bölgede kalıcı bir ateşkes mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza doğu harekete geçti" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan bölgede ateşkesi sağlaması istediğini belirterek, İdlib'deki saldırıların "derhal" durdurulması gerektiğini söylemişti. Türk yetkililerden oluşan heyetin bu hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı temaslarda da konu gündeme gelmişti.

AFP,DW/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
26 Aralık Amerikan Basınından Özetler26 Aralık Amerikan Basınından Özetler
Netanyahu’ya Partisi İçinde Rakip ÇıktıNetanyahu’ya Partisi İçinde Rakip Çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Irak'tan istifa sinyali geldi

Irak'tan istifa sinyali geldi

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.