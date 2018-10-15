Trump: ‘Türkiye Konusunda Hislerim Daha Olumlu’

Başkan Donald Trump, Michael kasırgasından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Florida’ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, serbest kaldıktan sonra Amerika’ya dönen rahip Brunson konusunda “Türkiye ile anlaşma yapmadık” sözlerini yineledi. “Türkiye konusunda iki gün öncesine kıyasla daha farklı hissediyorum” dedi.

Beyaz Saray’ın bahçesinde soruları yanıtlayan Trump “Brunson ülkesine döndüğü için çok heyecanlı” dedi. Cumartesi günü Oval Ofis’te Rahip Brunson ve ailesini kabul eden Trump kameralar karşısında yaptığı açıklamada Türkiye ile Brunson konusunda anlaşma yapılmadığının altını “Biz bu ülkede fidye ödemeyiz” sözleriyle çizmişti. Bugünkü açıklamasında da “fidye ödenmediğini” tekrar vurgulandı.

Brunson krizi sebebiyle iki Türk bakana yaptırım uygulanmıştı. Trump bu yaptırımlar konusunda Türkiye ile anlaşma yapılmadığını sözlerine ekledi. Başkan Trump, “rehineler ve hapiste tutulanlar için fidye ödemeyeceğini” kaydetti.

Başkan, Brunson’ın serbest kalması sonrası Türkiye ile ilişkiler için de “İki gün öncesine kıyasla Türkiye konusunda çok daha farklı hissediyorum. Türkiye’ye karşı iyi hisler besliyorum. İki gün önce öyle hissetmiyordum” ifadelerini kullandı.