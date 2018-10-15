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Trump: ‘Türkiye Konusunda Hislerim Daha Olumlu’

15.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’ın bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, rahip Brunson’ın ülkesine döndüğü için heyecanlı olduğunu söylerken, hiçbir ülkeyle “rehineler ve hapiste tutulanlar için anlaşma yapmadıklarını” kaydetti ve Türkiye hakkında daha olumlu düşündüğünü dile getirdi

Trump: ‘Türkiye Konusunda Hislerim Daha Olumlu’

Başkan Donald Trump, Michael kasırgasından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Florida’ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, serbest kaldıktan sonra Amerika’ya dönen rahip Brunson konusunda “Türkiye ile anlaşma yapmadık” sözlerini yineledi. “Türkiye konusunda iki gün öncesine kıyasla daha farklı hissediyorum” dedi.

Beyaz Saray’ın bahçesinde soruları yanıtlayan Trump “Brunson ülkesine döndüğü için çok heyecanlı” dedi. Cumartesi günü Oval Ofis’te Rahip Brunson ve ailesini kabul eden Trump kameralar karşısında yaptığı açıklamada Türkiye ile Brunson konusunda anlaşma yapılmadığının altını “Biz bu ülkede fidye ödemeyiz” sözleriyle çizmişti. Bugünkü açıklamasında da “fidye ödenmediğini” tekrar vurgulandı.

Brunson krizi sebebiyle iki Türk bakana yaptırım uygulanmıştı. Trump bu yaptırımlar konusunda Türkiye ile anlaşma yapılmadığını sözlerine ekledi. Başkan Trump, “rehineler ve hapiste tutulanlar için fidye ödemeyeceğini” kaydetti.

Başkan, Brunson’ın serbest kalması sonrası Türkiye ile ilişkiler için de “İki gün öncesine kıyasla Türkiye konusunda çok daha farklı hissediyorum. Türkiye’ye karşı iyi hisler besliyorum. İki gün önce öyle hissetmiyordum” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Suudi gazeteci iması

Trump’a İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili tartışma da soruldu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le telefonda görüşen Trump, Suudilerin Kaşıkçı’yı öldürdüklerini güçlü bir şekilde reddettiklerini vurguladı, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın konuyla ilgili yakın şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

Trump, Suudi gazetecinin akıbeti konusunda “Her taşın altına bakacağız. Kral bu konuya ilişkin bilgisi olduğunu net bir dille yalanladı. Onun aklına girmek istemem ama belki de bunu yapanlar haydut katillerdi” sözleriyle Kaşıkçı eğer öldürüldüyse bunun sorumlusunun Suudi Arabistan liderliği ve üst yönetimi olmayabileceği, devlet kontrolü dışındaki bazı unsurların Kaşıkçı’yı hedef almış olabileceği imasında bulundu.

Başkan Trump Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi sonrası, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan’da yetkililerle Kaşıkçı’nın akıbeti konusunda temaslarda bulunacağını açıklamıştı. Trump, helikoptere binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Pompeo bu konuyla ilgili gerekirse Türkiye’ye de gidecek” diye konuştu.

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