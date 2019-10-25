Trump: Türkiye, Kürtlere ateş açmaması gerektiğini anlıyor

ABD Savunma Bakanı Esper ise Suriye'deki petrol sahalarına yeni birliklerin gönderilebileceğini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı ve hem ABD hem de Rusya ile vardığı mutabakatlar çerçevesinde sona erdirdiği "Barış Pınarı Harekâtı"na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Mutabakat çerçevesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarınının harekât alanından çıkışına dair Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayan ABD Başkanı, Türkiye'nin ateşkes kriterlerini yerine getirdiğini kaydetti.

"Türkiye, güvenli bölge olarak bilinecek alandan ayrılan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tamamen anlıyor. Bu durumun ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların ne denli büyük olacağını tekrar etmem gerekmiyor. Her şey yolunda!" ifadesini kullanan Trump, ayrıca IŞİD'in Kürtler tarafından bir tehdit olmaktan çıkarıldığını, Ankara'nın da desteğe hazır olduğunu vurguladı.

İktidara geldiği tarih olan Kasım 2016'dan bu yana ülkesinin "trilyonlarca dolar" kazandığını belirten ABD Başkanı güçlerinin, yeniden yapılandırdığı ordudan "çok daha iyi bir alternatif" olan ekonomiden geldiğinin altını çizdi.