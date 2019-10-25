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Trump: ‘Türkiye Kürtler'e Ateş Etmemesi Gerektiğini Anlıyor’

25.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Suriye’de Türkiye ve SDG'nin karşılıklı ateşkes ihlali suçlamalarından sonra Başkan Trump’tan Ankara’ya “yaptırım” hatırlatması geldi. Trump Twitter mesajında “Türkiye Kürtlere ateş etmemesi gerektiğini anlıyor. İhlal olursa büyük çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok” diye yazdı

Trump: ‘Türkiye Kürtler'e Ateş Etmemesi Gerektiğini Anlıyor’

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) gelen karşılıklı ateşkes ihlali suçlamalarının ardından Başkan Trump’tan Ankara’ya “yaptırım” hatırlatması geldi. Trump Twitter mesajında “Türkiye Kürtlere ateş etmemesi gerektiğini anlıyor. İhlal olursa büyük çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok” diye yazdı.

Perşembe günü önce SDG, Türkiye destekli muhalif grupların ateşkesi ihlal ettiğini savunmuş, Türkiye’yi üç köye yönelik saldırıyla suçlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı da YPG’nin Resulayn’daki saldırısında 5 askeri personelin yaralandığını açıklamıştı.

Başkan Donald Trump Cuma günü sabah saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajlarda “Türkiye, Güvenli Bölge olarak tanımlanacak bölgeden çıkıp yakındaki diğer bölgelere giderlerken Kürtlere ateş etmemesi gerektiğini anlıyor. İhlal olursa büyük çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD (mahkumlarının tutukluluğunun devamı) Kürtler tarafından sağlanıyor, Türkiye de destek için hazır” diye yazdı.

Trump, ABD’nin 2016 yılı Kasım ayından bu yana trilyonlarca dolarlık kazanım elde ettiğini, ABD’nin ordusunu kullanmak zorunda kalmadan önce asıl gücünün ekonomik olduğunu vurguladı. “Askerlerimiz ayrıldı, Suriye’den çıkıp başka yerlere gidiyorlar. Daha sonra da EVE GELECEKLER!” diye yazdı.

“Ortadoğu’yu 20 yıldır yanlış anlayan uzman aptallar bizim bu işten ne kazancımız olduğunu soruyorlar. Ben de sadece PETROL diyorum ve ASKERLERİMİZİ EVE GETİRİYORUZ, IŞİD (MAHKUMLARI) DA İÇERDE” ifadelerini kullandı.

Rusya: “300 jandarma daha konuşlandı, yeni tabur Çeçenistan’dan”

Rusya da Suriye’nin kuzeydoğusunda devriye görevi icra etmek üzere 300 takviye jandarmanın konuşlandığını açıkladı. 20 zırhlı aracın da havadan askeri kargo uçaklarıyla nakliye edildiği belirtildi.

Rus yetkililere göre Suriye’ye gönderilen takviye jandarma 1990’larda ve 2000’lerin başında iki yıkıcı ayrılıkçı savaşı yaşayan daha sonra da Rusya’nın kontroluna giren Çeçenistan’dan gönderildiğini belirtti. Sert savaşçı ruhlarıyla bilinen bu askerler son yıllarda Suriye’ye dönüşümlü olarak gönderilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rus ordusunun SDG ile yakın temasta olduğunu, sınır bölgelerinden çekilmelerinin hassas şekilde koordine edildiğini belirtti. Telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, “Kürt birimleri silahlarıyla birlikte bu bölgeden çekilmezse, Türk ordusuyla karşı karşıya kalacaklar çünkü Rus jandarması ve Suriye sınır muhafızları onların arasında durmayacak” ifadelerini kullandı.

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