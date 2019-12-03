Trump: ‘Türkiye NATO’nun İyi Bir Üyesi’

Türkiye'nin IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda çok yardımcı olduğunu belirten Trump, Türk askerinin kontrolundaki alan üzerinden uçtuk, nereye gittiğimizi biliyorlardı. Çok destekleyici oldular" dedi.

Trump, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alımıyla ilgili soruya ise Ankara'nın eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi döneminde Patriot almak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini hatırlattı. Trump, Türkiye'yle S-400 konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti

Amerika Başkanı, Türkiye’nin daha önce Amerikan silahları almak istediğini ama Obama’nın bunu engellediğini ve Türkiye’nin Rusya’dan silah aldığını kaydetti.

NATO zirvesi için gittiği Londra’da açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, Türkiye’den övgüyle bahsetti. Trump, Türkiye daha iyi, daha destekleyeci olmazdı dedi.

Trump, Türkiye'nin NATO'da kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruya ise “Bu konu müttefikler arasında tartışılmalı. Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iyi anlaşıyoruz. O NATO’nun çok iyi bir üyesi ya da öyle olacak” yanıtını verdi.

Macron Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmiş ve açıklamasında Amerika'nın ilgisizliğinin de NATO'nun beyin ölümüne yol açtığını söylemişti.

Trump, Macron'un bu sözlerini “hakaret edici ve çirkin” olarak değerlendirdi.

Trump, Türkiye'nin Macron'un açıklamasından rahatsız olduğunu söyledi. "Bu büyük bir açıklamaydı" diyen Trump bunun Cumhurbaşkanı'nı (Erdoğan) çok rahatsız ettiğini sanıyorum ve bundan mutlu olduğunu da sanmıyorum. Başka birçok kişi de bu şekilde düşünüyor" dedi.

Trump konuşmasında ayrıca NATO’yu savunma harcamalarına yeterli kaynağı ayırmamakla ve ABD’nin ticaret çıkarlarını korumamakla suçladı ve NATO’nun her iki konuda da kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini kaydetti.

