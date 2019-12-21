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Trump, Türkiye ve Rusya'ya yaptırım öngören savunma bütçesini imzaladı

21.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık rekor büyüklükteki savunma bütçesine imzayı attı. Bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ve ardından Senato'dan onay alarak Trump'ın önüne gelmişti. Tasarıda Türkiye'ye ve Rusya'ya yaptırımların uygulanması da yer alıyor.

Trump, Türkiye ve Rusya'ya yaptırım öngören savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık rekor büyüklükteki savunma bütçesine imzayı attı. Bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ve ardından Senato'dan onay alarak Trump'ın önüne gelmişti. Tasarıda Türkiye'ye ve Rusya'ya yaptırımların uygulanması da bulunuyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan bir tören sırasında canlı yayında Trump'ın imzayı attığı tasarıda bir uzay gücünün kurulması da yer alıyor.

Savunma bütçesinde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından ötürü Türkiye'ye F-35 savaş jetlerinin satışının yasaklanması maddesi de var.

Voice of America haber kuruluşunun haberine göre bütçeyi içeren yasa kapsamında Türkiye'ye F-35 projesiyle bağlantılı fikri mülkiyet, teknik veri ya da maddi desteğin transfer edilemeyeceği, Türkiye'ye kendi F-35 kapasitesini kurması için gereken onarım ve desteğin verilmeyeceği kaydediliyor.

Bu tasarının ABD Kongresi'nde kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür." açıklamasında bulunarak tasarının Kongre'de tanınmasını kınamıştı.

Trump ve savunma bütçesi

Avrupa Birliği ve Merkel karşı çıkıyor

Pentagon'un hazırladığı bütçede Rusya'ya da yeni yaptırımlar öngörülüyor.

Bu yaptırımlar, Rusya'nın doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımasını amaçlayan Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 projelerine yönelik.

Avrupa Birliği'nin daha önce karşı çıktığı yaptırımlar kapsamında Rusya'dan Almanya'ya doğalgazın taşınması için boru hatlarını kuracak şirketlere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Yaptırım tehdidi altında bulunan şirketlerin 11 milyar dolar değerinde Kuzey Akımı 2 projesini hayata geçirmesi bekleniyordu.

Amerikalı milletvekilleri ise bu boru hattının, Rus lider Vladimir Putin'in Avrupa'daki etkisini ve gücünü artırmasına yardımcı olacağı görüşünde.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyu Amerikalı meslektaşı ile telefonda konuşmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce yaptığı açıklamalarda bu yaptırımlara karşı olduğunu söylemişti.

Trump'ın bu tasarıyı imzalamasının ardından Kuzey Akımı 2 projesinde bulunan şirketlerden İsviçre merkezli Allseas, bu proje kapsamındaki bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Allseas, Rusya devletinin enerji devi şirketi Gazprom tarafından projeye dahil edilmişti.

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