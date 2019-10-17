Trump: ''Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan.Milyonlarca hayat kurtuldu"

Trump: ''T\u00fcrkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyecek. Te\u015fekk\u00fcrler Erdo\u011fan.Milyonlarca hayat kurtuldu"PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'tan yeni a\u00e7\u0131klama: Te\u015fekk\u00fcrler Erdo\u011fanBeyaz Saray Ge\u00e7ici Genel Sekreteri Mulvaney: ''Erdo\u011fan Ba\u015fkan Trump'\u0131n \u015fartlar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamazsa ikilinin g\u00f6r\u00fc\u015fme plan\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irilebilir''
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