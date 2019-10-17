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Trump: ''Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan.Milyonlarca hayat kurtuldu"

17.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Trump: ''Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan.Milyonlarca hayat kurtuldu"

Trump: ''Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan.Milyonlarca hayat kurtuldu"

Trump: ''Türkiye'den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan.Milyonlarca hayat kurtuldu"

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