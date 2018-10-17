HABER

Trump Türkiye'den Kaşıkçı kayıtlarını istedi

17.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayını soruşturan Türkiye'nin elindeki "muhtemel" ses ve görüntü kayıtlarını kendileriyle paylaşmasını istedi.

Trump Türkiye'den Kaşıkçı kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin elinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kayıt bulunup bulunmadığını soracağını, "eğer varsa" bunların kendileriyle paylaşılmasını istediğini açıkladı.

Beyaz Saray'da gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Mike'dan döndüğünde bu konuda eksiksiz bir rapor alacağım... Yönelteceğim ilk soru bu olacak" dedi. Trump, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen Kaşıkçı'ya ne olduğunu "muhtemelen bu haftanın sonuna kadar öğreneceklerini" belirtti.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, Türkiye'deki temaslarından önce Salı günü Riyad'da Suudi liderlerle görüşerek Kaşıkçı olayını ele almıştı.

Başkonsolosun konutundaki inceleme

Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle geçen hafta Suudi Arabistan ile kurulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, başkonsolosluktaki incelemelerin ardından Çarşamba günü Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutuna girdi.

Savcılık ve emniyet yetkililerinden oluşan Türk ekibinin, başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor. Uteybi Salı günü, konutta Türk yetkililerce inceleme yapılacağının açıklanmasından kısa süre sonra tarifeli uçakla Türkiye'den ayrılarak ülkesine gitmişti.

Adı açıklanmayan Türk yetkililer uluslararası basına yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin elinde Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...Mağarada 5 ay saklanıyor! Afiyetle yiyorlar...
İstanbul Polisi Başkonsolosluk Konutunda Kaşıkçı’nın İzini Arıyorİstanbul Polisi Başkonsolosluk Konutunda Kaşıkçı’nın İzini Arıyor
Türk polisi yeniden Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiTürk polisi yeniden Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.