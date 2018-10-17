Trump Türkiye'den Kaşıkçı kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin elinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kayıt bulunup bulunmadığını soracağını, "eğer varsa" bunların kendileriyle paylaşılmasını istediğini açıkladı.

Beyaz Saray'da gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Mike'dan döndüğünde bu konuda eksiksiz bir rapor alacağım... Yönelteceğim ilk soru bu olacak" dedi. Trump, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülen Kaşıkçı'ya ne olduğunu "muhtemelen bu haftanın sonuna kadar öğreneceklerini" belirtti.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, Türkiye'deki temaslarından önce Salı günü Riyad'da Suudi liderlerle görüşerek Kaşıkçı olayını ele almıştı.

Başkonsolosun konutundaki inceleme