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TRUMP: TÜRKİYE'DEN SES VE VİDEO KAYITLARINI İSTEDİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve başkonsoloslukta öldürüldüğü öne sürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istediklerini söyledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 17 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve başkonsoloslukta öldürüldüğü öne sürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istediklerini söyledi.

Beyaz Saray'da kabine toplantısına girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ı korumaya çalışmadığını savundu ve "Türkiye'den, eğer varsa Kaşıkçı ile ilgili ses ve görüntü kayıtlarını istedik. Böyle bir kayıt var mı emin değilim, muhtemelen var, belki de var. Eğer varsa biz de bu kayıtları istedik" dedi.

Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'da en iyi müttefiklerden biri olduğunu vurgulayan ve Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı mal ve askeri malzemelere ilişkin rakamları dile getiren Trump, "Suudi Arabistan'ı korumaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna "Ben hiçbir şeyi örtmeye çalışmıyorum. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum" karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret ettiğine değinen Trump, "Pompeo, bu gece ya da yarın sabah dönmüş olacak. Kendisi, Veliaht Prens ile görüştü. Döndüğünde bu konuyla ilgili kapsamlı bir rapor verecek. İlk soracağım soru bu olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Trump'ın konuşması

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