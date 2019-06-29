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Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Alması Konusunda Obama'yı Suçladı

29.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

G20 zirvesi kapsamına ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan biraraya geldi. Trump, ‘‘S-400 konusuna bakıyoruz. Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi izin vermedi, Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar" dedi

Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Alması Konusunda Obama'yı Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi’ndeki görüşmesi 15 dakika sürdü.

Görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklama yapan iki lider, iki ülkenin ticari işbirliğine vurgu yaptı.

Erdoğan’dan ‘Son dönemde yakınlaştığım dostum’ diye bahseden Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın çok önemli işler bahsettiğini söyledi.

Soru cevap kısmında gazeteciler ABD Başkanı’na üç kez Rusya’dan S-400 satın alan Türkiye’ye Washington yönetiminin yaptırım uygulanıp uygulamayacağını sordu.

Trump, ‘‘Karmaşık bir durum. S-400 konusuna bakıyoruz. Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler. Obama yönetimi izin vermedi, Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı. Başka füzeleri alınca, ‘Bizimkileri alın’ dediler. Farklı çözümleri değerlendiriyoruz. Türkiye bizim dostumuz. Büyük bir ticaret ortağımız. Obama yönetimi gibi davranamazsınız’’ dedi.

ABD Başkanı, bir başka soru üzerine Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaret ‘‘Temmuz ayında mı yapılacak?’’ şeklindeki soruya ise ‘‘ Tarih netleşmedi’ yanıtını verdi.

Erdoğan: ‘‘Stratejik ortaklığımız dayanışmamızı teşvik ediyor’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, ‘‘ABD ile 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Savunma sanayinde atacağımız adımlar var. Ama her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız dayanışmamızı teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine ilişkin inancım tamdır’’ diye konuştu.

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