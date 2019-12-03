Trump, Türkiye'nin savaş uçağı için Rusya veya Çin'e yönelebileceğine dikkati çekti

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret ederek, "Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak." dedi.

Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD'nin Türkiye'yle iyi bir ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyledi.

Uzun süre Suriye'nin sınırlarında kaldıklarını ve artık çekildiklerini kaydeden Trump, Türkiye'nin iyi iş çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden Trump, "Türkiye (NATO'da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak." diye konuştu.

Trump, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin üç hafta önce öldürüldüğünü hatırlatarak, "Türkiye çok yardımcıydı. Türkiye ve Türk askerinin tamamen kontrolü altındaki alanlardan uçtuk, kesinlikle çok destekleyicilerdi. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi biliyorlardı. Türkiye daha iyi ve daha destekleyici olamazdı ve bence bu önemli." ifadelerini kullandı.