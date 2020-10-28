“Trump Türkiye’ye Biden’dan Daha Yakın ”

Amerika’da başkanlık seçimlerine günler kala VOA Türkçe Türk asıllı Amerikalılar’la seçimler hakkındaki söyleşi dizisine devam ediyor. 2002 ve 2006 yıllarında Demokrat Parti’den iki kez Kongre üyeliği için yarışan Osman “Oz” Bengur’dan sonra Virginia eyaletinde yaşayan Türk işadamı, emlakçı ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Turan Tombul da VOA Türkçe’ye seçim değerlendirmesi yaptı. Öğrencilik yıllarından bu yana siyasetle ilgilenen ve American Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan Turan Tombul, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ı destekleyen “Trump İçin Seküler Türkler” adlı grubun da üyesi. “Trump’ın Türkler’e karşı sevgisi ve yakınlığı var” Turan Tombul, 30 yılı aşkın süredir Amerika’da yaşıyor, gençliğinden bu yana siyasetle çok yakından ilgilenen bir isim. Tombul, 3 Kasım seçimlerinin çok kritik olacağını vurguluyor. Seçimlerde Başkan Donald Trump’ı destekleyen Tombul, Türkiye kökenli Amerikalılar’ın oy tercihlerini yaparken anavatanları Türkiye’nin milli çıkarlarına göre karar vermelerini daha doğru buluyor. Cumhuriyetçiler’in de geleneksel olarak Türkiye’ye hep daha yakın olduklarına dikkati çeken Tombul, Trump’ın Türk-Amerikan toplumu için neden daha iyi bir tercih olacağı görüşünü şöyle çıkladı:

“Her iki adayın da geçmişini gördük. Donald Trump kendi milletini seven, kendi ülkesini ön aşamaya çıkaran, kendi çıkarlarını düşünen bir başkan ve hatta Birleşmiş Milletler’deki ilk konuşmasında bütün devlet başkanları geldiğinde ‘Ben kendi ülkemin menfaati için çalışacağım, sizler de kendi ülkenizin menfaati için çalışın’ diye uyardı. Şimdi tabii ki Donald Trump Türkiye'ye karşı daha yakın davrandı, yani açıkçası Trump'ın Türkler'e karşı yakınlığı, sevgisi var çünkü Türkler çalışkan, eğitimli, Amerikan toplumuna en çok yarar getiren etnik gruplardan bir tanesi. Bu arada Trump ‘Yabancı gelmesin’ demiyor, ‘Bizim ülkeye yararı olabilecek insanlar gelsin, eğitimde olsun teknolojide olsun’ diyor. Onun için son Obama dönemine, Demokratlar'ın dönemine bakarsak hepimizin bildiği gibi Trump daha yakın davrandı. Ümit ederim Trump tekrar seçilir.” “Biden Türkiye’ye karşı hep olumsuz oldu” Tombul, seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın ise Türkiye’ye karşı hep olumsuz yaklaşım içinde olduğunu savundu. Trump’ın ise özellikle Ortadoğu’daki savaşlara karşı olmasını övdü.

“Joe Biden söylediğimiz gibi 47 yıldan beri politikada ve her zaman Türkiye'ye karşı tavır almıştır. Çok baskılarda öne çıkmıştır. Her konuda hiçbir zaman Türkiye'nin yanında bulunmamıştır. Önce bir Amerikalı olarak, burada yaşayan bir Amerikalı olarak düşünürsek, Joe Biden 47 yıldan beri bu sistemin içinde ve sadece senatörlük değil, başkan yardımcılığı da yaptı, 47 yıl içinde yapamayacağını veya yapmadığını neden önümüzdeki yıllarda yapacak? Donald Trump'ın başarısını benim görüşüme göre son 4 yılda gördük. Hem ekonomide hem Türkiye'ye karşı görüşlerinde hem de özellikle Ortadoğu'da, ilk defa açıkçası bir Cumhuriyetçi Partili başkan zamanında Ortadoğu'da savaş olmadı, evet birkaç füze falan gönderildi ama Donald Trump'ın benim saygı gösterdiğim yönlerinden biri savaşa karşı olması. Kendisi de söylüyor, ‘Bizim savaşla ne işimiz var?’ diyor. Hem Amerikalı olarak düşündüğümüzde gösterdiği başarıyı bir de uluslararası ilişkisinde Türkiye'ye yakınlığı ve Ortadoğu'da özellikle bizi ilgilendiren savaşa karşı olması iyi bir avantaj diye düşünüyorum. Hatırlarsanız en çok savaş aslında son Obama-Biden yönetiminde oldu. George W. Bush başkanlığında da oldu ama son Obama-Biden dönemi, Amerika'nın dışında en çok savaş, kaos yaşanan dönemdi. Aynı Biden’ın o yönetimin tekrar dönmesini ister miyiz, kişisel olarak yanlış bir karar olacağını düşünüyorum.”

“Amerika’daki Türk toplumu ‘Biz de buradayız’ mesajını vermeli” Tombul, Amerika’daki Türk toplumunun siyasetteki varlığını arttırmak için siyasetçilerle, adaylarla yakın ilişki içine girmesi ve “biz de buradayız” mesajını vermesinin, varlığını hissettirmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tombul, Türkiye kökenli Amerikalılar’ın siyasete ilgisinin arttığını kaydederek, Amerika’nın bu anlamda bir fırsatlar ülkesi olduğunu ve bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti: “Daha çok ilgi var. Bu güzel bir şey. Burada sistem açık. Siz isterseniz, hep söylüyorlar ya Amerika imkanlar ülkesi diye, ben kendimden örnek versem, ben okuldayken siyasal bilgiler okuduğum zaman tabii ilgim vardı, meclise gittim, meclisteki partileri dinledim, sonra burada her şey açık olduğu için gidip katılabiliyorsunuz. Yeter ki siz isteyin kapılar açık, yani tekrarlıyorum bu ülkede yapmak istediğiniz bir şey varsa her şeyin kapısı açık yeter ki siz ilgi gösterin ve bir de kuralları, sistemi iyi bilin. Amerika kurallar ve sistem üzerine kurulmuş bir ülke. Sistemi ve kuralları bildikten sonra neden bir Türk-Amerikalı milletvekili olmasın?”