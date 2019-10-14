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Trump: 'Türkiye'ye Büyük Yaptırımlar Geliyor'

14.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımların" yolda olduğunu söyledi. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye'yle savaşmamız gerektiğini gerçekten düşünenler var mı?" ifadesini kullandı

Trump: 'Türkiye'ye Büyük Yaptırımlar Geliyor'

Başkan Donald Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımların yolda olduğunu" belirtti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye'yle savaşmamız gerektiğini gerçekten düşünenler var mı?" ifadesini kullandı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon ve bölgedeki gelişmelerle ilgili sabah Twitter üzerinden yeni mesajlar paylaştı. Trump, "Birbirleriyle 200 yıldır savaşan insanlar arasındaki yeni bir savaşın içine girmeyeceğiz. Avrupa kendi IŞİD mahkumlarını alabilirdi ama maliyeti yüklenmek istemedi. 'ABD ödesin" dediler. Kürtler bizim müdahil olmamızı sağlamak için bazı IŞİD'lileri serbest bırakıyor olabilir. Bu IŞİD'liler Türkiye ve Avrupa ülkelerince kolayca yakalanabilir ama ellerini çabuk tutmaları lazım" diye yazdı.

"Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" diyen Trump, "NATO üyesi Türkiye'yle savaşmamız gerektiğini gerçekten düşünenler var mı? Hiç sona ermeyen savaşlar bitecek" ifadesini kullandı.

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