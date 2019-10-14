Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

Kürtlerin, ABD’yi gelişmelere dahil etmek için bazı IŞİD’lileri serbest bırakmış olabileceğini söyleyen Trump, “Kürtler bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakmış olabilir. Türkiye veya çoğunun ülkesi olan Avrupa devletleri onları kolayca tekrar yakalayabilir ama çabuk hareket etmeliler” ifadelerini kullandı.

Trump son olarak yaptığı paylaşımda, “Birbirleriyle 200 yıldır savaşan insanların savaşına dahil olmayacağız. Avrupa’nın IŞİD’li tutukluları alma şansı vardı ama maliyeti üstlenmek istemediler. ‘ABD ödesin’ dediler” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde SDG kontrolündeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Trump, ayrıca "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de tutuklu olan IŞİD'lileri ABD'yi soruna dahil etmek için Kürtlerin serbest bırakmış olabileceğini söyledi. Trump, ayrıca "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor”

Daha önce de Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde çalışıldığını söyleyen Trump, bir kez daha bu konuya değinerek “Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye’yle savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek” şeklinde konuştu.

Trump ayrıca bir başka paylaşımında, “Bizi Ortadoğu karmaşasına çekmeye çalışanlar, orada en çok kalmayı isteyen insanlar” ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: DEAŞ hapishanesi YPG’liler tarafından boşaltıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölgede ‘IŞİD’lilerin Kürtler tarafından ABD’yi dahil etmek için serbest bırakılmış olabileceği’ yönündeki iddiasının ardından benzer bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.

Akar tarafından yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi bir hapishane konusu var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı; oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz” denildi.

DHA/BK/HS

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