HABER

Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti

15.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ın serbest kalması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını yineledi.

Trump, Türkiye hakkında iki gün öncesine göre "çok daha farklı hissettiğini" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de geçen Cuma günü mahkeme kararıyla serbest bırakılan papaz Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazecilere konuşan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söyledi. Ancak Trump "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye ekledi.

Hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li papaz için 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan Brunson, dördüncü kez hâkim karşısına çıktığı 12 Ekim Cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

"Biz fidye ödemeyiz"

Yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, geçen hafta sonu Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edilmişti. Görüşmede "Türkiye ile kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadığını" ancak "uzun ve zorlu müzakereler yürüttüklerini" söyleyen Trump, "Biz fidye ödemeyiz" demişti. ABD Başkanı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmişti.

Erdoğan ise Brunson'ın serbest kalmasının ardından attığı tweet'te, "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadesini kullanmıştı.

Yaptırım gerginliği

ABD, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle geçen Ağustos ayında Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Trump aynı ay verdiği başka bir talimatla ise Türkiye'den yapılacak çelik ve alümimyum ithalatındaki ek vergileri iki katına çıkarmıştı. Ancak Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili kararların Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtmişti. Türkiye de ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık vererek misillemede bulunmuştu.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
15 Ekim Amerikan Basınından Özetler15 Ekim Amerikan Basınından Özetler
Türk-Suudi Heyeti Konsoloslukta İnceleme YapıyorTürk-Suudi Heyeti Konsoloslukta İnceleme Yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

İlginizi Çekebilir

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.