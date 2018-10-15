Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti

Trump, Türkiye hakkında iki gün öncesine göre "çok daha farklı hissettiğini" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de geçen Cuma günü mahkeme kararıyla serbest bırakılan papaz Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazecilere konuşan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söyledi. Ancak Trump "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye ekledi.

Hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li papaz için 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan Brunson, dördüncü kez hâkim karşısına çıktığı 12 Ekim Cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.