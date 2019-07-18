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Trump: “Türkiye’ye şu an için yaptırım düşünmüyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye’ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye’ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye’ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye’ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.

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