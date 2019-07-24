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"Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi - Görüşmede, senatörlerin Türkiye'ye yaptırımların uygulanmasını talep ettikleri, buna mukabil Trump'ın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği hususuna vurgu yaptığı belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında Beyaz Saray'da dün gerçekleştirilen toplantıda Trump'ın senatörlere, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" söylediği ileri sürüldü.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve toplantıya katılan iki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan haberde, Trump ile senatörler arasındaki fikir ayrılığına vurgu yapıldı.

"Trump, Cumhuriyetçi senatörlere Rus silahı almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı" başlıklı haberde, basına kapalı gerçekleştirilen ve 70 dakika süren toplantıda, Trump'ın Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konusunda somut ve spesifik değerlendirmeler yapmadığı, bunun yerine meseleye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Buna göre senatörlerin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini ancak Türkiye'nin NATO üyesi olmasının durumu komplike hale getirdiğini ifade ettikleri kaydedildi.

- "Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim"

Habere göre Trump, kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Barack Obama yönetimini suçladı ve "Halen Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim." yorumunu yaptı.

Aynı bağlamda Trump, kendinden önceki yönetimin hatalarına dikkati çekerek, Türkiye'ye S-400'lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini senatörlere ifade etti.

Toplantıda Trump'ın, Türkiye ve S-400 dışındaki iç politika konularına da girdiği ve bazı eski senatörleri İran konusunda suçladığı da aktarıldı.

- "CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktı"

Konuyla ilgili Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın, "NATO müttefiki Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını" dile getirdiği bildirildi.

Haberde, Trump ile bazı senatörler arasında hafif atışmaların da yaşandığı belirtilen görüşmede, ABD Başkanı'nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ile 45 Cumhuriyetçi senatör, Türkiye ve S-400 meselesini Beyaz Saray'da dün yapılan görüşmede ele almıştı. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Trump, Türkiye konusunda geçen hafta yaptığı son açıklamada, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." demişti.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." şeklinde yanıt vermişti.

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