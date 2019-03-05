Trump Türkiye’yi ayrıcalıklı ticaret programından çıkartmak istiyor

Gerekçe, Türkiye’nin ekonomik olarak yeterince gelişmiş olması.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkartarak, bu ülkelerin bazı ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girişine son vermek istiyor. Trump’ın konuyla ilgili olarak Kongre'ye yazdığı mektup, Beyaz Saray tarafından yayınlandı.

Başkan Trump, mektubunda "ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda" Türkiye'nin artık GTS programında yer almaması gerektiğini belirterek, Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın arttığına, fakirlik oranının azaldığına, ticaret yapılan ülkeler ve sektörler açısından ithalatın çeşitlendiğine dikkati çekti. Trump, Türkiye'nin diğer gelişmiş ülkelerin GTS programlarından geçtiğini de sözlerine ekledi.

Trump mektubunda Hindistan'ın da, adil ve makul bir şekilde pazarına girebilmesi için ABD'ye gereken güvenceyi vermediği tespitinde bulunduğunu belirtti.

Ticaret Temsilcisinden açıklama

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın talimatı ile ABD'nin, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkartmak istediğini belirtti. Lighthizer, Türkiye ve Hindistan'ın artık gelişmekte olan ülke statüsünde olmadıklarını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin ekonomik açıdan yeterince gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Lighthizer, Türkiye'nin bu programda yer almasına artık gerek olmadığını ifade etti. Yeni düzenlemenin en erken 60 gün sonra yürürlüğe girebileceği belirtildi.