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Trump Türkiye’yi ayrıcalıklı ticaret programından çıkartmak istiyor

05.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkartmak istiyor.

Trump Türkiye’yi ayrıcalıklı ticaret programından çıkartmak istiyor

Gerekçe, Türkiye’nin ekonomik olarak yeterince gelişmiş olması.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkartarak, bu ülkelerin bazı ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girişine son vermek istiyor. Trump’ın konuyla ilgili olarak Kongre'ye yazdığı mektup, Beyaz Saray tarafından yayınlandı.

Başkan Trump, mektubunda "ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda" Türkiye'nin artık GTS programında yer almaması gerektiğini belirterek, Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın arttığına, fakirlik oranının azaldığına, ticaret yapılan ülkeler ve sektörler açısından ithalatın çeşitlendiğine dikkati çekti. Trump, Türkiye'nin diğer gelişmiş ülkelerin GTS programlarından geçtiğini de sözlerine ekledi.

Trump mektubunda Hindistan'ın da, adil ve makul bir şekilde pazarına girebilmesi için ABD'ye gereken güvenceyi vermediği tespitinde bulunduğunu belirtti.

Ticaret Temsilcisinden açıklama

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın talimatı ile ABD'nin, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkartmak istediğini belirtti. Lighthizer, Türkiye ve Hindistan'ın artık gelişmekte olan ülke statüsünde olmadıklarını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin ekonomik açıdan yeterince gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Lighthizer, Türkiye'nin bu programda yer almasına artık gerek olmadığını ifade etti. Yeni düzenlemenin en erken 60 gün sonra yürürlüğe girebileceği belirtildi.

Türkiye GTS'den en çok yararlanan ülkeler arasında

Gelişmekte olan ülkelerin yararlandığı GTS programı, yaklaşık 2 bin sanayi ve tekstil ürününün ABD'ye gümrüksüz olarak girişine imkan sağlıyor. Amerikan Kongre Araştırma Servisi (CRS) 2017 yılı verilerine göre, bu programdan yarar sağlayan ülkelerin başında gelen Hindistan'ın yaklaşık 5 milyar 700 milyon dolar değerindeki ürünü ABD'ye gümrüksüz olarak giriş yaptı.

Türkiye ise bu programdan en çok yararlanan ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor. 2017'de Türkiye'den yaklaşık 1 milyar 700 milyon dolar değerinde ürün ABD'ye gümrüksüz olarak ihraç edildi. ABD, Türkiye'yi 1975 yılında GTS programına almıştı.

DW,AFP,dpa,rtr/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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