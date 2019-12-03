Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan ile iyi anlaşıyorum

Trump Türkiye’yi sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaştığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) zirvesi öncesinde Türkiye'ye destek veren açıklamalar yaptı. "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum" diyen Trump IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye yönelik operasyon sırasında da Türkiye'nin "son derece yardımcı" olduğunu söyledi. Trump, ABD’nin Bağdadi’yi öldürmek için hava sahasını kullandığında Türkiye'nin bundan "daha fazla destek verici olamayacağını" söyledi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan birliklerini çekme kararını da savunan Trump ABD’nin IŞİD'in mali kaynak olarak kullandığı petrol üzerinde ABD'nin "tam bir kontrole" sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararını da savunan Trump selefi Barack Obama yönetimini suçladı. Obama yönetiminin Türkiye’ye Patriot uçaksavar füzeleri satmayı reddettiğini belirten Trump "Bunu birçok kez bunu söylediler, Türkiye de çıktı ve Rus füzelerini satın aldı" dedi.