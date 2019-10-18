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Trump: Türkler ve Kürtlerin iki çocuk gibi kavga etmesi gerekiyordu

18.10.2019 08:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, Türkiye ile YPG'nin durumunu "okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa" benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" dedi.

Trump: Türkler ve Kürtlerin iki çocuk gibi kavga etmesi gerekiyordu

Trump varılan anlaşmayla Kürtlerin "biraz" çekileceğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı.

Trump, Türkiye ve ABD'nin Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye'nin Suriye'de Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere yönelik operasyonunu "okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa" benzeterek "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" diyerek bu süreçteki tavrının "alışılmadık" olduğunu kaydetti.

Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme kararının ardından gelen Türkiye'nin askeri harekatı nedeniyle Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre aralarında sivillerin de bulunduğu 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 300 bin sivil yerinden oldu.

"Biraz geri çekilecekler"

Trump bu süreçte "tek bir damla Amerikan kanının akmadığını" söyledi ve "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" dedi.

Trump IŞİD'lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD'le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye'nin de buna hazır olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.

ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın "kavga eden iki çocuk" benzetmesini "ayıp ve cahilce" şeklinde niteledi.

ABD ile anlaşma sağlandı

Türkiye'nin geçen hafta başlattığı operasyonda kurmayı amaçladığı güvenli bölgeden geri çekilmeleri için Suriyeli Kürt güçlere beş gün süre verilmesi konusunda ABD ile anlaşma sağladığı bildirilmişti.

Dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Suriye'de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bunun bir ateşkes olmadığını, YPG’nin çekilmesi için "Barış Pınarı Harekâtı”na ara verileceğini belirtmişti.

Başkan Yardımcısı Pence’in açıklaması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “Türkiye'den harika haber” şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD heyetinin Ankara temasları öncesinde ABD'den gelen ateşkes çağrılarını Türkiye reddetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asla ateşkes ilan edemeyiz” sözleri ile Suriye'nin kuzeyinde güvenlik bölge oluşturmak istediklerini tekrarlamıştı.

AFP, DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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