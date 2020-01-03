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  4. Trump, Twitter açıklamalarına devam ediyor

Trump, Twitter açıklamalarına devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili Twitter açıklamalarına devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, İran Generali Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, yaptığı Twitter paylaşımlarına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili Twitter açıklamalarına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Generali Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, yaptığı Twitter paylaşımlarına devam ediyor. Trump, yaptığı son paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Irak’a milyarlarca dolar ödedi. Onlar için yaptığımız daha pek çok şey var. Irak halkı İran tarafından baskı altına alınmak ve kontrol edilmek istemiyor ama bu onların tercihi. Son 15 yıldır, İran, Irak üstünde kontrolünü artırdı ve Irak halkı bundan memnun değil. Bu durum iyi sonuçlanmaz!” ifadelerine yer verdi.

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