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Trump, Twitter'dan isyan etti: Başkası yapsa kahraman ilan edilirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump, Twitter'dan isyan etti: Başkası yapsa kahraman ilan edilirdi

Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. IŞİD neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda IŞİD kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"


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Donald Trump ABD abd başkanı donald trump DEAŞ IŞİD Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilk defa doğru demiş efferim efferim
demi ya.. Bizde de Mehmetcikle omuz omuza Pkk ya karşı savaşan ÖSO ya "terörist" deyip; Pkk ile omuz omuza Münbiç e girmeye çalışan Esed i kahraman ilan edenler var
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