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Trump 'Twitter kararnamesini' imzaladı, ABD'de sosyal medya şirketleri daha sıkı denetlenecek

29.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yönelik yasal korumanın azaltılmasını ve bu şirketlerin daha sıkı denetlenmesini amaçlayan kararnameyi imzaladı. Kararname ABD'de denetleyici kurumlara, Facebook and Twitter gibi şirketlere karşı yasal işlem başlatma yetkisi veriyor.

Trump 'Twitter kararnamesini' imzaladı, ABD'de sosyal medya şirketleri daha sıkı denetlenecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yönelik yasal korumanın azaltılmasını ve bu şirketlerin daha sıkı denetlenmesini amaçlayan kararnameyi imzaladı.

Kararname ABD'de denetleyici kurumlara, Facebook and Twitter gibi şirketlere karşı gerektiğinde yasal işlem başlatma yetkisi veriyor.

ABD'de sosyal medya şirketlerinin, platformlarındaki içeriği iyi denetlemedikleri sonucuna varılırsa, bu yola gidilecek.

Trump'ın imzaladığı kararname ayrıca federal yürütme kurumlarına, Federal İletişim Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu'dan sosyal medya şirketlerine yönelik yeni kurallar getirilip getirilemeyeceğini inceleme talebinde bulunmaları talimatı veriyor.

Federal İletişim Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu ise Amerikan Kongresi'ne bağlı olan daireler.

ABD'de yürürlükte olan İletişim Uygunluk Yasası'nın 230. maddesi kapsamında sosyal medya şirketleri yayımladıkları içerik sebebiyle haklarında dava açılabilen bir "yayıncı" değil "platform" olarak değerlendiriliyor. Yasa sosyal medya şirketlerine içerik konusunda sorumluluktan muafiyet sağlıyor.

Trump'ın son kararnamesinin ABD'de yargıya götürülmesi bekleniyor.

Trump: Kontrolsüz güce sahipler

Trump ise kararnamenin imza töreninde yaptığı konuşmada sosyal medya platformlarını suçladı ve bu platformları "kontrolsüz güce" sahip olduklarını söyledi.

ABD'de kararnameyi eleştiren kesimler ve çok sayıda hukukçı ise mevcut düzenlemelerde yapılacak bir değişiklikte Amerikan Kongresi'nin ve ülkedeki mahekemelerin de söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

Trump daha önce sık sık sosyal medya platformlarını "muhafazakar sesleri bastırmak ve sansürlemekle" suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump

Twitter, Çarşamba günü ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına "Bilgiyi doğrula" etiketi koymuştu.

Platformda 80 milyondan fazla takipçisi olan Trump ise Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Twitter ilk kez Trump'ın bir mesajına 'Bilgiyi doğrula' uyarısı koydu

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