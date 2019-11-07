HABER

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 19:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen azil soruşturmasına ve ana akım medyaya Twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde attığı tweetlerde Washington Post gazetesinin dün gece yayımladığı ve Trump'ın Adalet Bakanı William Barr'dan basın toplantısı düzenleyerek azil soruşturmasında kendisinin suçsuz olduğunu söylemesini istediği yönündeki haberine tepki gösterdi.

Ukrayna görüşmesine ilişkin yayımlanan dökümün okunması gerektiğine işaret eden Trump, "Yalancı Washington Post, 'adı açıklanmayan' bir kaynağa dayandırarak düzmece bir haber yazıyor, böyle bir kaynak hiç yok. Adalet Bakanlığı zaten telefon görüşmesinde bir sorun olmadığını açıkladı. Bizim basın özgürlüğümüz yok." ifadesini kullandı.

BIDENLARA İFADE ÇAĞRISI

Washington Post'un haberinin "uydurma" olduğunu belirten Trump, Barr'dan hiçbir zaman bir basın toplantısı düzenlemesini istemediğini ifade etti.

Trump, "Sahte muhbirlerin avukatı hakkında geçen gece yayımlanan bilgiye dayanarak, azil düzmecesi bir an önce bitmeli." açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında da açıklamada bulunan Trump, "Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy 'Hunter Biden para kazanmak için ne yaptı?' demiş. Çok iyi bir soru. Hunter ve uykucu Joe Kongrede ifade vermeli." çağrısında bulundu.

"AZİL SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEMELİ"

Trump, Temsilciler Meclisinde azil soruşturması kapsamında gelecek hafta başlayacak kamuya açık oturumlar hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelecek hafta Temsilciler Meclisinde sahte oturumlar (mahkeme) olacağını duydum, onlar asla Trump'ın yanında olmayan ve diğer kişilerle konuşurken, ortada bir avukatım ya da yasal bir süreç yok. Bu süreç, (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, (Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam) Schiff 'in bana ve Cumhuriyetçi Parti'ye karşı çevirdiği bir dolap. Bu devam etmesine izin verilmemesi gereken bir cadı avı."

WASHINGTON POST'A "ÇÖP GAZETE" NİTELEMESİ

Söz konusu haberi yazan Washington Post'tan Matt Zapotosky, Josh Dawsey ve Carol Leonnig'in hiçbir kaynağı olmadığını savunan Trump, "Barr ve ben bu haberi reddediyoruz, onlar da zaten yazmadan önce böyle bir şey olmadığını biliyordu. Çöp gazete." ifadelerini kullandı.

Trump, "Radikal solcu Demokratlar ve ezik akım medya, Cumhuriyetçiler ve bana 2020 seçimlerini kazanmayı zorlaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu yeni azil düzmecesi çoktan onların aleyhine dönmeye başladı bile." ifadesini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

(AA)

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
‘Çavuşoğlu Sustukça Türkiye’nin İtibarı Sarsılıyor’ ‘Çavuşoğlu Sustukça Türkiye’nin İtibarı Sarsılıyor’ 
Nuriye Gülmen yine gözaltındaNuriye Gülmen yine gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Washington Post azil soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.