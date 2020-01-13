Trump Twitter'dan Demokratlara saldırdı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü askeri operasyonu eleştiren Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi oldu. Twitter hesabından Demokratları sert sözlerle eleştiren Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi'yi çarşaflı, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ı de sarıklı şekilde gösteren bir fotomontaj paylaşarak bu iki politikacıyı İran'ın destekçileri olmakla suçladı.

Twitter paylaşımlarında Demokratları, İranlı General Süleymani'yi "harika bir adam" gibi göstermeye çalışmakla suçlayan Trump, Süleymani'nin aslında 20 yıl önce öldürülmesi gerektiğini savundu ve sözlerini "Benim yaptığım her şey, ekonomik, askeri ya da başka bir şey fark etmez, radikal solcu işe yaramaz Demokratlar tarafından dikkate alınmıyor" diye sürdürdü.

Muhalefetteki Demokratlar, Trump yönetimini Süleymani operasyonu nedeniyle eleştirmiş ve Trump'ı Tahran'la tehlikeli bir gerginliği tırmandırmakla suçlamıştı. Demokratlar ayrıca Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun meşruiyetinin de araştırılmasını istemişti.