Trump üç aşamalı planını açıkladı

Eyalet yönetimleri koronavirüs bulaşan sayısına göre yavaş yavaş önlemleri gevşetebilecek.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili planını açıkladı. Trump'ın açıkladığı plana göre ABD'de virüsün ayılmasını engellemek için alınan önlemler dikkatli ve eyaletlerdeki salgının durumuna göre üç kademede gevşetilecek. Trump, normale dönme sürecinin yönetilmesinin Beyaz Saray’da değil, eyaletlerin inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Trump daha önce önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde tam yetkisi olduğunu söylemiş, ancak eyalet yönetimlerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump bu kez önlemleri kaldırma, gevşetme veya sürdürme kararını eyalet yönetimlerine bıraktı.

Koronavirüsün yayılma hızı etkili olacak

Ancak üç aşamalı planına geçilebilmesi için eyalette yeni koronavirüs bulaşan sayısının son 14 gün üst üste azalma kaydetmiş olması gerekiyor. Yeterli test kapasitesine ulaşılmasının sağlanması eyaletlerin sorumluluğunda. Hükümet yeterli test kitine sahip olmadığı için daha önce eleştirilmişti.