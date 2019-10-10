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Trump üç seçenek sundu: Asker gönderip savaşı kazanmak, Türkiye'ye mali yaptırım uygulamak ya da Türkler Kürtler arasında arabulucu olmak

10.10.2019 23:20 | Son Güncelleme

Trump: "Önümüzde üç seçenek var: Binlerce asker gönderip, askeri olarak kazanmak, Türkiye’yi çok sert şekilde mali olarak ve yaptırımlarla hedef almak ya da Türkiye ve Kürtlerin anlaşması için arabulucu olmak”

Trump üç seçenek sundu: Asker gönderip savaşı kazanmak, Türkiye'ye mali yaptırım uygulamak ya da Türkler Kürtler arasında arabulucu olmak

Trump: "Önümüzde üç seçenek var: Binlerce asker gönderip, askeri olarak kazanmak, Türkiye’yi çok sert şekilde mali olarak ve yaptırımlarla hedef almak ya da Türkiye ve Kürtlerin anlaşması için arabulucu olmak”

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