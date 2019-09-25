Trump Ukrayna Liderinden Biden'ı Araştırmasını İstemiş

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin özet deşifresi yayınlandı. 5 sayfalık deşifreye göre, Trump Ukrayna’nın yeni liderinee, Demokrat başkan adayı adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunmuş.

Deşifre, Beyaz Saray tarafından Çarşamba günü yayınlandı. Kayıtlarda, Trump’ın Ukrayna liderine “Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Bu konuya bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç göründü” dediği görülüyor. Trump burada, Biden’ın, oğlu Hunter’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığı yönündeki iddiaları kastediyor.

Trump Ukrayna liderine ayrıca, görüşmeden birkaç gün önce ekibine, Kiev’e yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın dondurulması talimatı verdiğini doğruluyor.

ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.