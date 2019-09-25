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Trump Ukrayna Liderinden Biden'ı Araştırmasını İstemiş

25.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna lideriyle görüşmesinin özet deşifresi yayınlandı. Buna göre, Trump görüşmede Ukrayna liderine, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması yönünde istekte bulunmuş

Trump Ukrayna Liderinden Biden'ı Araştırmasını İstemiş

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin özet deşifresi yayınlandı. 5 sayfalık deşifreye göre, Trump Ukrayna’nın yeni liderinee, Demokrat başkan adayı adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunmuş.

Deşifre, Beyaz Saray tarafından Çarşamba günü yayınlandı. Kayıtlarda, Trump’ın Ukrayna liderine “Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Bu konuya bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç göründü” dediği görülüyor. Trump burada, Biden’ın, oğlu Hunter’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığı yönündeki iddiaları kastediyor.

Trump Ukrayna liderine ayrıca, görüşmeden birkaç gün önce ekibine, Kiev’e yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın dondurulması talimatı verdiğini doğruluyor.

ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Trump görüşmede Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti. Trump hiçbir yabancı liderle görüşmesinde usule aykırı bir söz sarfetmediğini sürekli dile getiriyor.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de, Joe Biden’ın, oğlu Hunter Biden’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukranyalı savcının görevden alınması için nüfuzunu uygunsuz şekilde kullandığını iddia etmişti.

Bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılması taleplerine direnen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün partisi içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçerek, Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıklamıştı.

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