Trump: ‘Ukrayna Lideriyle Görüşmemin Deşifresini Yayınlayacağız’

Başkan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle telefon görüşmesinin tam deşifresinin kamuoyuyla paylaşılması için yönetimine yetki verdiğini açıkladı.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin “tam, tamamen gizliliği kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış” haliyle deşifresinin yarın (Çarşamba) yayınlanacağını belirtti.

Trump açıklamasında şunları kaydetti:

“Halen ülkemizi temsil etmek için Birleşmiş Milletler’deyim ama Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yle telefon görüşmemin tam, gizliliği tamamen kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış deşifresinin yarın yayınlanması için yetki verdim.

Çok dostça ve tamamen (usulüne) uygun bir görüşme olduğunu göreceksiniz. Baskı yok, Joe Biden ve oğlunun tersine, ‘karşılığında bir şey alıp verme’ durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yıkıcı cadı avının devamından başka bir şey değil.”

WP: ‘Pelosi Trump hakkında azil soruşturması başlatılacağını açıklayacak’

Bu arada ABD’de gözler Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Pelosi bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına karşı çıkıyordu. Ancak Washington Post’un haberine göre, Demokrat lider bugünkü basın toplantısında Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın azli konusunda resmi soruşturma sürecini başlatacağını açıklayacak.