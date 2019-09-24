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Trump: ‘Ukrayna Lideriyle Görüşmemin Deşifresini Yayınlayacağız’

24.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle telefon görüşmesinin tam deşifresinin kamuoyuyla paylaşılması için yönetimine yetki verdiğini açıkladı. Washington Post gazetesi, Nancy Pelosi'nin Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatacağını açıklayacağını yazdı

Trump: ‘Ukrayna Lideriyle Görüşmemin Deşifresini Yayınlayacağız’

Başkan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle telefon görüşmesinin tam deşifresinin kamuoyuyla paylaşılması için yönetimine yetki verdiğini açıkladı.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin “tam, tamamen gizliliği kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış” haliyle deşifresinin yarın (Çarşamba) yayınlanacağını belirtti.

Trump açıklamasında şunları kaydetti:

“Halen ülkemizi temsil etmek için Birleşmiş Milletler’deyim ama Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’yle telefon görüşmemin tam, gizliliği tamamen kaldırılmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış deşifresinin yarın yayınlanması için yetki verdim.

Çok dostça ve tamamen (usulüne) uygun bir görüşme olduğunu göreceksiniz. Baskı yok, Joe Biden ve oğlunun tersine, ‘karşılığında bir şey alıp verme’ durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yıkıcı cadı avının devamından başka bir şey değil.”

WP: ‘Pelosi Trump hakkında azil soruşturması başlatılacağını açıklayacak’

Bu arada ABD’de gözler Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Pelosi bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına karşı çıkıyordu. Ancak Washington Post’un haberine göre, Demokrat lider bugünkü basın toplantısında Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın azli konusunda resmi soruşturma sürecini başlatacağını açıklayacak.

Washington Post haberini isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Demokrat yetkililere dayandırdı.

Bu arada Pelosi katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ulusal istihbaratın başındaki ismin, Trump’ın Ukrayna lideriyle görüşmesiyle ilgili ihbarı yapan istihbarat yetkilisinin şikayetinin Kongre’yle paylaşılmasını engelleyerek yasaları deldiğini söyledi.

Pelosi, “Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili, yönetimin talimatıyla yasaları delmiştir. Bu gerçekten talihsizce” dedi.

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni lideriyle geçen yaz yaptığı bir telefon görüşmesinde kendisinden Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’yla bağlantılı iş faaliyetlerini araştırmasını istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Trump’ın Ukrayna liderine söylediği iddia edilen sözleri şikayet konusu olmuştu. Başkan Trump, ihbarı yapan istihbarat çevresinden kimliği belirsiz kişiyi “partizan” olmakla suçlamış, yabancı liderlerle girdiği diyalogların "her zaman usulüne uygun olduğunu" savunmuştu.

Hükümetin istihbarat izleme dairesi, 12 Ağustos tarihli şikayeti “acil ve ciddi” olarak nitelendirmiş, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğini kaydetmişti. Ancak Trump yönetimi şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermedi.

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