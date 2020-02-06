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  4. Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

06.02.2020 21:04 | Son Güncelleme

Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

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