Trump: (Ukrayna lideriyle görüşmesi hakkında) "Tamamen uygun, kusursuz bir görüşmeydi"

Trump: (Ukrayna lideriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmesi hakk\u0131nda) "Tamamen uygun, kusursuz bir g\u00f6r\u00fc\u015fmeydi" window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131PARTNER Z\u00fcmr\u00fcd\u00fc Anka'n\u0131n Z\u00fcmr\u00fct'\u00fcn\u00fc g\u00f6ren g\u00f6zlerine inanamad\u0131! \u00d6yle bir k\u0131yafet giydi ki...Endonezya'da 6,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem
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