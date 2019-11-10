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Trump: ‘Ukrayna Lideriyle İkinci Telefon Kaydımı da Açıklayacağım’

10.11.2019 00:18 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensykiy’le bir telefon görüşmesi daha yaptığını ve bu telefon görüşmesinin dökümünü Salı günü paylaşacağını açıkladı

Trump: ‘Ukrayna Lideriyle İkinci Telefon Kaydımı da Açıklayacağım’

Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensykiy’le bir telefon görüşmesi daha yaptığını ve bu telefon görüşmesinin dökümünü Salı günü paylaşacağını açıkladı.

Alabama’ya gitmek için Andrews Hava Üssü’nden ayrıldığı sırada konuşan ABD Başkanı, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna lideriyle 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesi dışında bir kez daha daha konuştuğunu o görüşmenin de dökümünü Salı günü paylaşacağını söyledi.

Öte yandan Cumhuriyetçiler azil soruşturmasıyla ilgili Pazartesi gününden itibaren başlaması beklenen halka açık Kongre oturumlarında Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ve Trump hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan ihbarı yapan yetkilinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Trump’ın Ukrayna liderinden, siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna’daki gaz şirketinin yönetim kurulunda çalışan oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini araştırmasını istediği iddia edilen görüşme, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil soruşturması başlatmasına neden olmuştu.

Demokratlar, Trump’ın Ukrayna’ya askıya aldığı askeri yardımları bu talebinin karşılanması için koz olarak kullandığını ve federal yasaları deldiğini savunuyor. Başkan Trump ise bu iddiayı yalanlıyor. Bununla birlikte, Kongre’ye bilgi veren yetkililerin ifadeleri iddianın asılsız olmadığı yönünde.

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