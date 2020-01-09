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  4. Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.


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