Trump: ‘Ukrayna ve Çin’den Biden’ları Soruşturmalarını İstiyorum’

Başkan Donald Trump, Ukrayna ve Çin’den, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açmalarını istediğini söyledi. Trump bu sözleriyle, Kongre’de Demokratlar’ın hakkında azil soruşturması başlatmasına neden olan bir eylemi kamuoyu önünde savunmuş oldu.

Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Biden ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmalarını istediği ortaya çıkmıştı. Bir devlet memuru, kanunlar çerçevesindeki hakkını kullanarak, görüşme hakkında yazdığı şikayet mektubunda Trump’ın Ukrayna liderini talebini yerine getirmeye zorlamak için Amerikan yardımını askıya aldığını iddia etmişti. Beyaz Saray tartışma yaratan görüşmenin dökümünü yayınladıktan sonra Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil soruşturması başlatıldı.

Soruşturmayı “uydurma” olarak niteleyen Trump, bugün Florida eyaletine hareketi öncesinde Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Çin’den Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatmalarını istediğini söyledi. Bir gazetecinin“Zelenski’den ne yapmasını istediniz?” sorusunu Trump, “Biden’lar üzerinde bir soruşturma başlatmalarını tavsiye ederim. Eğer bu konuda dürüstlerse Biden’lar hakkında büyük çaplı bir inceleme başlatırlar” diye yanıtladı.