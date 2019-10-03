Trump: ‘Ukrayna ve Çin’den Biden’ları Soruşturmalarını İstiyorum’

Başkan Donald Trump, Ukrayna ve Çin’den, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açmalarını istediğini söyledi. Trump bu sözleriyle, Kongre’de Demokratlar’ın hakkında azil soruşturması başlatmasına neden olan bir eylemi kamuoyu önünde savunmuş oldu.
Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Biden ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmalarını istediği ortaya çıkmıştı. Bir devlet memuru, kanunlar çerçevesindeki hakkını kullanarak, görüşme hakkında yazdığı şikayet mektubunda Trump’ın Ukrayna liderini talebini yerine getirmeye zorlamak için Amerikan yardımını askıya aldığını iddia etmişti. Beyaz Saray tartışma yaratan görüşmenin dökümünü yayınladıktan sonra Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil soruşturması başlatıldı.
Soruşturmayı “uydurma” olarak niteleyen Trump, bugün Florida eyaletine hareketi öncesinde Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Çin’den Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatmalarını istediğini söyledi. Bir gazetecinin“Zelenski’den ne yapmasını istediniz?” sorusunu Trump, “Biden’lar üzerinde bir soruşturma başlatmalarını tavsiye ederim. Eğer bu konuda dürüstlerse Biden’lar hakkında büyük çaplı bir inceleme başlatırlar” diye yanıtladı.
Sürece ABD’nin halen ticaret savaşında olduğu ve müzakereler yürüttüğü Çin’i de dahil eden Trump, Hunter Biden’ın Çin’deki faaliyetleriyle ilgili kendisi ve avukatınca dile getirilen kanıtlanmamış iddialara atıfta bulunarak, “Aynı şekilde Çin de Biden ve oğluyla ilgili inceleme başlatmalı. Çünkü Çin’de olanlar da Ukrayna’da olanlar kadar kötü” diye konuştu.
Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e bu talebini açıkça doğrudan dile getirmediğini söyledi ancak “Elbette üzerinde düşünebileceğimiz bir şey” ifadesini kullandı.
Trump’ın bu son açıklamalarının, Demokratlar içerisindeki azil çağrılarını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Başkan Trump, makamını, siyasi rakiplerinin üzerine gitmek için yabancı hükümetlere baskı uygulamak amacıyla kullanmakla eleştiriliyor.
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, azil soruşturması sürecinde işbirliği yapmaması halinde Beyaz Saray’a Ukrayna meselesiyle ilgili kayıtları paylaşması için celpname gönderecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Trump yönetiminin Ukrayna’yla ilgili kilit ismi Kongre’de ifade veriyor
Yönetimin geçenlerde istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da, bugün Kongre’de kapalı kapılar ardında ifade veriyor. Volker, Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturması sürecinde görev alan üç komisyonundan yetkililerin sorularını yanıtlıyor.
Volker, Trump-Zelenski görüşmesiyle ilgili ihbar mektubunun yayınlanmasından bir gün sonra istifa etmişti. Muhbirin ihbar mektubunda, Volker için, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin Ukrayna üzerinde baskı uygulama çabalarının yaratabileceği “zararı kontrol altına almaya çalıştığı” belirtiliyor
Volker’a özellikle, Trump-Zelenski görüşmesinden sonraki adımları ve Rudy Giuliani’nin Başkan’ın Zelenski’ye Biden konusunda baskı uyguladığı iddialarıyla ilgili faaliyetleri hakkında sorular yöneltilmesi bekleniyor.
Volker’ın Giuliani ve Zelenski arasında görüşmeler ayarlanmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, Zelenski’nin bir danışmanından gelen talep üzerine Volker’ın bu kişiyi Giuliani’yle görüştürdüğü bilgisini vermişti.
İhbar mektubunda, Volker ve ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland’in Trump-Zelenski görüşmesinin ertesi günü Ukrayna Cumhurbaşkanı ve diğer siyasilerle görüştüğü kaydediliyor.
Mektupta, Amerikalı yetkililerce bu toplantıların içeriğine dair verilen bilgilere göre, “Büyükelçi Volker ve Sondland’ın, Başkan’ın Zelenski’den taleplerini nasıl ‘idare’ etmeleri gerektiği konusunda Ukrayna yönetiminde tavsiyelerde bulunduğunu” belirtiliyor.
Şikayet mektubunu yazan görevli, Amerikalı yetkililerden, “Giuliani’nin Ukraynalı yetkililerle temaslarında ulusal güvenlik alanında karar alma mekanizmalarını deldiği yönünde derin endişeler taşıdıklarını” duyduğunu kaydediyor. Mektupta, “Büyükelçiler Volker ve Sondland dahil Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ulusal güvenliğine zararı kontrol altında tutmak için Sayın Giuliani’yle görüştü” deniliyor.
Kongre’de bugünkü oturuma Temsilciler Meclisi’nin istihbarat, dışişleri ve denetim komisyonlarından yetkililer katılıyor.
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