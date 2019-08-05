Trump “yalan haberlerin” ülkesinde öfke ve hiddete neden olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump El Paso ve Dayton'da düzenlenen saldırılarda medyanın sorumluluk sahibi olduğunu ima eden açıklamalarda bulundu. Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Medya ülkemizde can ve güvenlik konusunda büyük bir sorumluluğa sahip. Yalan haberler uzun yıllar boyunca büyümüş olan öfke ve hiddete büyük bir katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Haberler adil, dengeli ve tarafsız olmaya başlamalı yoksa bu korkunç sorunlar sadece daha da kötü hale gelecektir."

Trump kendisi ve izlediği siyaset hakkındaki eleştirel tüm haberleri "yalan haber" olarak niteliyor. El Paso ve Dayton'daki saldırılar sonrasında birçok Demokrat siyasetçi Cumhuriyetçi Başkan'ın kullandığı dilin nefret suçlarına giden yolu hazırladığı eleştirisinde bulunmuştu.

Yine bir ırkçı manifesto

ABD'nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde bir kişi Cumartesi günü alışveriş merkezinde 20 kişiyi silahla tarayarak öldürmüştü. Bu saldırıdan sadece 13 saat sonra bu kez Ohio eyaletindeki Dayton kentinde 24 yaşındaki bir şahıs en az 9 kişiyi öldürmüştü.